Pemeriksaan medis menyeluruh yang dijalani gelandang internasional Maroko, Azzedine Ounahi, pemain Panathinaikos Yunani, mengungkap diagnosis yang mengejutkan dan memastikan absennya dalam waktu yang lama dari lapangan.

Hasil pencitraan resonansi magnetik, yang dilakukan pada Senin pagi hari ini, membuktikan bahwa Ounahi mengalami robekan otot parah tingkat ketiga pada otot bisep paha kanan, sebuah cedera yang tergolong paling rumit dalam protokol medis olahraga.

Situs Radio Mars Maroko mengutip sumber yang disebutnya "dekat dengan lingkungan klub Yunani tersebut" bahwa masa pemulihan dari jenis cedera ini berkisar antara dua setengah hingga tiga bulan, yang berarti Ounahi pasti akan absen dari pemusatan latihan timnas Maroko mendatang, serta dari dua laga Maroko melawan Niger, yang dijadwalkan pada 13 dan 17 November 2026 di Maroko, dalam kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Sementara itu, situs Hesport Maroko mengutip situs "Green Corner" Yunani bahwa cedera ini akan membuat Ounahi absen dari 15 pertandingan Panathinaikos, yang membentang antara 22 Oktober ini dan 20 Desember mendatang, meliputi kompetisi Liga dan Piala Yunani serta Liga Konferensi Eropa.

Dalam periode ini, Panathinaikos akan menjalani 8 pertandingan di Liga Yunani, ditambah dua pertandingan di Piala Yunani, dan 5 di Liga Konferensi Eropa.

Cedera Ounahi terjadi dalam pertandingan saat Panathinaikos menang atas Asteras dengan skor lima gol tanpa balas, kemarin Minggu, dalam kompetisi Liga Yunani, di mana Ounahi meninggalkan lapangan dengan tandu, dalam pemandangan yang menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan suporter Maroko dan pendukung klub Yunani tersebut.

Cedera ini datang untuk menghambat awal cemerlang bintang Maroko yang mencetak 3 gol dalam 8 pertandingan yang dijalaninya di seluruh kompetisi, sejak awal musim ini.