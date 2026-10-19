Pemeriksaan medis mendetail yang dijalani gelandang internasional Maroko, Azzedine Ounahi, pemain Panathinaikos asal Yunani, mengungkap diagnosis mengejutkan yang memastikan absennya dalam waktu yang lama dari lapangan.

Hasil pencitraan resonansi magnetik (MRI), yang dilakukan pagi hari Senin ini, membuktikan bahwa Ounahi mengalami robekan otot parah tingkat ketiga pada otot bisep femoris kaki kanan, sebuah cedera yang diklasifikasikan sebagai salah satu yang paling kompleks dalam protokol medis olahraga.

Situs Radio Mars Maroko mengutip sumber yang disebutnya "dekat dengan lingkungan klub Yunani tersebut" bahwa masa pemulihan dari jenis cedera ini berkisar antara dua setengah bulan hingga tiga bulan, yang berarti Ounahi dipastikan akan absen dari pemusatan latihan timnas Maroko mendatang, serta dari dua laga Maroko melawan Niger, yang dijadwalkan pada 13 dan 17 November 2026 di Maroko, dalam rangkaian kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Di sisi lain, situs Hesport Maroko mengutip situs "Green Corner" Yunani bahwa cedera ini akan membuat Ounahi absen dari 15 laga Panathinaikos, yang membentang antara 22 Oktober ini hingga 20 Desember mendatang, mencakup ajang Liga dan Piala Yunani serta Liga Konferensi Eropa.

Dalam rentang waktu ini, Panathinaikos akan menjalani 8 laga di Liga Yunani, ditambah dua laga di Piala Yunani, dan 5 laga di Liga Konferensi Eropa.

Cedera Ounahi terjadi dalam pertandingan saat Panathinaikos menang atas Asteras dengan lima gol tanpa balas, kemarin Minggu, dalam rangkaian kompetisi Liga Yunani, di mana Ounahi meninggalkan lapangan dengan ditandu, dalam pemandangan yang memicu kekhawatiran luas di kalangan suporter Maroko maupun pendukung klub Yunani tersebut.

Cedera ini datang mengganggu awal musim sang bintang Maroko yang telah mencetak 3 gol dalam 8 laga yang dijalaninya di seluruh kompetisi, sejak awal musim berjalan.