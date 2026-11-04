Barcelona menerima pukulan moral jelang laga yang dinanti melawan Atletico Madrid, setelah terungkap detail yang lebih mengkhawatirkan terkait cedera gelandang Rodrigo Hernandez, yang bisa membuat absennya diperkirakan berlangsung hampir satu bulan penuh, sehingga menyingkirkan jasanya dari sejumlah pertandingan penting.

Klub Catalan itu telah mengumumkan hari ini, dalam pernyataan medis resmi, bahwa pemeriksaan yang dijalani Rodri memastikan ia mengalami cedera ringan pada otot bisep femoris di kaki kanan, usai merasakan gangguan otot selama laga melawan Aston Villa, namun tidak menyebutkan durasi absennya, hanya memastikan bahwa ia tidak akan tampil pada laga melawan Atletico Madrid di Liga, Minggu mendatang.

Robekan otot, bukan cedera ringan

Menurut surat kabar "Sport", pemeriksaan tersebut memastikan pemain itu mengalami robekan pada otot bisep femoris di kaki kanan, yang bisa menjauhkannya dari lapangan selama empat pekan, dalam perkembangan yang mengungkap bahwa cedera itu lebih berdampak daripada yang disiratkan pernyataan medis klub.

Dengan demikian, absennya Rodri tidak hanya terbatas pada laga melawan Atletico Madrid yang dijadwalkan Minggu mendatang di Stadion Metropolitano, tetapi akan meluas mencakup pertandingan-pertandingan lain selama pekan-pekan mendatang.

Pertandingan-pertandingan penting

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Rodri akan absen pada laga melawan Villarreal tanggal 22 November, serta tidak akan bepergian bersama tim ke Baku untuk menghadapi Sabah di Liga Champions Eropa, selain absen melawan Deportivo.

Cedera itu juga diperkirakan akan memengaruhi partisipasinya bersama timnas Spanyol selama jeda internasional pada November, karena ia dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan tim untuk menjalani dua pertandingan internasional.

Dan jika masa pemulihan yang diperkirakan berlanjut, pemain itu juga bisa absen pada laga melawan Celta Vigo di Liga Spanyol serta pertandingan melawan Manchester City di Liga Champions Eropa, dengan kondisi akhirnya akan ditentukan sesuai respons terhadap penanganan.

Situasi semakin sulit bagi pelatih Hansi Flick mengingat peran yang dimainkan Rodri selama musim ini, di mana ia tampil dalam 14 pertandingan resmi bersama Barcelona, dengan total 945 menit, dan masuk dalam susunan pemain utama pada 11 kesempatan.

Pemain itu juga telah menjadi elemen utama dalam perhitungan pelatih asal Jerman tersebut belakangan ini, setelah memulai enam dari tujuh pertandingan terakhir yang dijalani tim, sehingga memaksa Flick untuk menata ulang pilihannya di lini tengah selama masa absennya.

Marc Bernal, yang tampil menggantikan Rodri pada babak kedua melawan Aston Villa dan memberikan kesan yang baik, menonjol bersama Frenkie de Jong, sebagai pilihan yang tersedia untuk menambal absennya pemain tersebut.