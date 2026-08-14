Ajudan Trump serang para pengkritik Infantino: "Mereka butuh pemeriksaan kejiwaan"

Andrew Giuliani, mantan asisten Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mantan direktur eksekutif gugus tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia 2026, membela dengan gigih Presiden Federasi Sepakbola Internasional Gianni Infantino, seraya menganggap bahwa siapa pun yang berpikir untuk menyingkirkannya "perlu memeriksakan kejiwaannya".

Giuliani bekerja erat dengan Infantino sebelum dan selama turnamen musim panas ini, dan bergegas membelanya di tengah kontroversi yang terus berlanjut setelah pembatalan rencana "FIFA Forward Enterprise" yang sebelumnya diajukan FIFA.

Giuliani mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs Amerika "Independent", bahwa kritik yang dilayangkan kepada Infantino didorong oleh rasa iri dan perhitungan politik, seraya menambahkan: "Ini politik. Saya sudah pernah melihat ini ketika mereka menyasar Presiden Trump dari sudut pandang politik. Orang-orang merasa iri ketika orang lain meraih pencapaian besar. Dan apa yang dilakukan Gianni Infantino untuk FIFA adalah ia membawanya ke level yang benar-benar baru yang tidak mereka kira mungkin."

Piala Dunia 2026 visinya sendiri

Giuliani menyoroti pentingnya Piala Dunia 2026, seraya menegaskan bahwa ini adalah turnamen pertama yang disiapkan berdasarkan visi Infantino sendiri, dan mengatakan: "Kalian harus ingat bahwa ini adalah turnamen Piala Dunia pertama yang berhasil dimenangkan Gianni Infantino untuk diselenggarakan selama masa kepresidenannya. Ia mewarisi turnamen Rusia dan Qatar serta melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola keduanya, tetapi ini adalah yang pertama, ini adalah visinya sendiri."

Giuliani menyampaikan peringatan keras kepada para presiden federasi nasional dan kontinental, dengan mengatakan: "Yang ingin saya katakan adalah bahwa presiden federasi mana pun yang berpikir untuk tidak memberikan suara bagi Gianni Infantino, itu akan menjadi salah satu keputusan paling bodoh dalam karier profesionalnya."

Angka rekor dan pembelaan atas kesalahan

Giuliani memuji keberhasilan penyelenggaraan dan finansial turnamen terakhir, seraya menambahkan: "Pria ini baru saja menyelenggarakan acara olahraga global terbesar sepanjang masa tanpa insiden apa pun, dan meraih pendapatan yang lebih dari empat kali lipat pendapatan Piala Dunia terakhir."

Ia melanjutkan: "Kalian berpikir untuk menyingkirkannya. Jika Gianni tidak terpilih kembali secara aklamasi, maka setiap orang yang memberikan suara menentangnya perlu memeriksakan kejiwaannya."

Giuliani mengolok-olok krisis itu dengan mengatakan bahwa FIFA "mungkin membutuhkan undang-undang penyelamatan FIFA" serupa dengan "undang-undang penyelamatan Amerika" yang sebelumnya diajukan Trump.

Giuliani menegaskan, sama seperti Trump, bahwa ia tidak mengetahui usulan FFE sebelum media mempublikasikannya, dan menyerukan para pengkritik Infantino untuk bersabar dan menilai perjalanan kariernya secara keseluruhan.

Ia menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Infantino sejak kontroversi ini meletus, dan meyakini bahwa ia memiliki rencana yang baik selama bulan-bulan mendatang hingga Maret tahun depan untuk memenangkan pemilihan kembali guna masa jabatan baru.

Mengenai usulan FIFA yang kontroversial itu, Giuliani mengatakan: "Kita semua manusia, dan saya rasa Gianni telah menyampaikan pernyataannya soal hal ini baru-baru ini, tetapi saya melihat ini adalah salah satu dari hal-hal yang diperhatikan orang, di mana olahraga menjadi objek keuntungan dan pemasaran komersial."

Ia menutup dengan mengatakan: "Kita harus melihat keseluruhan pencapaian Gianni, dan menyadari bahwa ia selalu berupaya memperbaiki organisasinya. Hanya karena kau selalu berupaya melakukan perbaikan bukan berarti kau tidak akan melakukan kesalahan di sana-sini. Sebagai manusia, itu mungkin terjadi, tetapi saya melihat keseluruhan pencapaiannya dan berkata: inilah orang yang saya inginkan berada di kepemimpinan."