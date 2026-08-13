Ajax berhasil lolos ke play-off Conference League. Klub asal Amsterdam itu sama sekali tidak meyakinkan pada Kamis malam di babak kualifikasi ketiga dan bermain imbang 2-2 di markas klub Irlandia, Shelbourne FC. Ajax memang menang 3-1 pada leg pertama pekan lalu, sehingga tetap melaju. Di play-off, tim asuhan pelatih Míchel Sánchez akan menghadapi klub Swiss, FC Sion.

Míchel antara lain memutuskan untuk mengganti Marc ter Stegen, yang belum sepenuhnya bugar untuk bermain, di bawah mistar dengan Maarten Paes. Sementara itu, Julian Brandt menjalani debutnya sebagai starter. Lini depan diisi Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo, dan Maher Carrizo. Mika Godts, yang diminati Paris Saint-Germain, memulai laga dari bangku cadangan.

Kedua tim memulai laga dengan hati-hati, tetapi Ajax seiring waktu terus mendekati gol pembuka. Mula-mula tembakan Carrizo melebar, tak lama kemudian Anton Gaaei mengenai sisi luar tiang gawang.

Setelah dua puluh menit, skor akhirnya menjadi 0-1. Setelah sepak pojok pendek, Julian Brandt mengirim bola keras ke depan gawang, tetapi umpannya tidak disentuh siapa pun dan masuk ke gawang.

Namun, Ajax tidak bisa lama menikmati keunggulan itu. Tembakan jarak jauh Evan Caffrey yang berubah arah terlalu sulit dijangkau Maarten Paes: 1-1. Setelah itu, Paes mencegah Rodrigo Freitas membawa tim Irlandia berbalik unggul lewat sundulan.

Menjelang turun minum, Ajax kembali sedikit lebih menguasai permainan. Kiper Eddie Beach masih mampu menahan upaya Owen Wijndal, tetapi tidak berdaya menghadapi tendangan keras Gaaei: 2-1.

Di babak kedua, Ajax sama sekali tidak meyakinkan. Mereka membiarkan Shelbourne menguasai permainan dan beberapa kali beruntung. Termasuk saat Milan Mbeng menyambar bola di tiang jauh dan menceploskannya ke gawang: gol itu dianulir, setelah intervensi VAR, karena offside.

Menjelang akhir laga, skor akhirnya menjadi 2-2. Pemain pengganti Sean Moore melewati Caio Henrique dan melepaskan tembakan keras ke tiang jauh untuk mencetak gol penyama kedudukan yang pantas. Itulah skor akhir, sehingga Ajax bisa bernapas lega.

Ajax akan menghadapi Sion di play-off, yang dimainkan pada Kamis, 20 dan 27 Agustus. Tim peringkat keempat musim lalu di liga Swiss itu menyingkirkan klub Armenia, FC Noah, dengan agregat 4-3. Ajax akan lebih dulu bermain tandang, lalu sepekan kemudian kandang.