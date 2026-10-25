Ajax meraih kemenangan dengan susah payah di Eredivisie pada Minggu. Bertandang ke markas Sparta, Ajax berada di bawah tekanan sepanjang sebagian besar babak kedua, tetapi berhasil mempertahankan kemenangan 1-2 dengan susah payah. Abdellah Ouazane dan Tolu Arokodare mencetak gol untuk Ajax.

Ajax langsung mengambil kendali permainan dan terutama mengancam dari sisi kiri, tempat Ouazane terus berupaya melewati pemain yang menjaganya. Upaya itu membuahkan gol pembuka setelah 22 menit: seusai bekerja sama dengan Julian Brandt, Ouazane melepaskan tembakan indah yang mengubah skor menjadi 0-1.

Tepat menjelang turun minum, Sparta tiba-tiba menyamakan kedudukan. Jens Toornstra, yang menjalani pertandingan ke-500-nya di Eredivisie, menanduk umpan silang akurat Isaac Babadi dengan apik ke gawang: 1-1. Gol itu menjadi pukulan bagi Ajax, tetapi mereka segera bangkit.

Dalam serangan balik cepat, Brandt memegang peran utama. Pemain asal Jerman itu membawa bola cukup jauh sebelum mengumpankannya kepada Tolu, yang dengan sangat tenang dan terukur mengarahkan bola ke sudut jauh. Tim asuhan Míchel pun masuk ke ruang ganti dengan keunggulan 1-2.

Selepas jeda, Ajax gagal mengunci pertandingan. Tolu sempat nyaris mencetak gol ketiga bagi tim asal Amsterdam itu, tetapi bola sepakannya membentur rangka gawang. Setelah itu, Sparta semakin kuat dan hampir menyamakan kedudukan menyusul blunder besar Brandt. Namun, Marc ter Stegen menjadi penyelamat dengan menepis upaya pemain pengganti Mitchell van Bergen.

Itu menjadi peringatan bagi Ajax, yang tetap tak mampu mencegah permainan mereka terus menurun menjelang akhir laga. Sparta mendapat beberapa peluang melalui Milan Zonneveld dan Van Bergen, tetapi Ajax bertahan berkat keberuntungan dan penampilan gemilang Ter Stegen.

Míchel merasa situasi belum aman dan memasukkan Daley Blind menjelang akhir laga untuk memperkuat pertahanan. Ketegangan bertahan hingga menit terakhir, tetapi Sparta tak lagi mencetak gol. Ajax pun mengantongi tiga poin dan naik ke posisi kedua Eredivisie, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Feyenoord.