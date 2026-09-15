Ajax yang dominan kembali mencetak lima gol dan dengan mudah menyingkirkan Willem II

Ajax pada Selasa memenangi laga tunda melawan Willem II dengan cara yang mudah. Di Johan Cruijff ArenA, publik Amsterdam benar-benar dihibur dengan permainan dominan, dengan skor akhirnya membengkak menjadi 5-1. Jarak dengan pemuncak klasemen PSV kini tinggal 3 poin.

Pelatih Míchel Sánchez secara agak mengejutkan menyiapkan enam perubahan dalam susunan pemain inti Ajax. Maarten Paes mengawal gawang menggantikan Marc ter Stegen, dan Owen Wijndal, Thilo Kehrer, Lucas Rosa, Jorthy Mokio, serta Kasper Dolberg juga tampil sebagai starter. Willem II memulai laga tanpa perubahan dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan AZ.

Sejak awal, gambaran pertandingan sudah jelas: Ajax habis-habisan menyerang, sementara Willem II bertahan sangat dalam di wilayahnya sendiri. Hal itu menghasilkan segudang peluang bagi tim Amsterdam. Dolberg melepaskan tembakan melebar setelah umpan tarik Brandt yang bagus, lalu Steven Berghuis nyaris gagal menyambar umpan silang dari Gloukh. Gloukh sendiri, yang memberi kesan segar sebagai winger kiri, setelah sebuah akselerasi apik juga menyia-nyiakan peluang besar.

Willem II mengincar serangan balik dan sempat berbahaya lewat Tonny Vilhena, tetapi Ajax terus meningkatkan tekanan. Klaassen memaksa Maxime Delanghe melakukan penyelamatan, sementara Berghuis gagal memaksimalkan sebuah serangan balik cepat. Lima menit sebelum jeda, kebuntuan akhirnya pecah: setelah umpan tarik sempurna dari Dolberg, Klaassen mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-0.

Itu menjadi pukulan bagi Willem II, yang dalam sekejap melihat kerugian mereka kembali bertambah. Brandt sekali lagi memperlihatkan kelasnya dengan mengecoh Per van Loon dan melepaskan tembakan keras yang berbuah gol. Ajax pun sepenuhnya mengendalikan keadaan dan bisa masuk ke ruang ganti dengan perasaan tenang.

Di babak kedua, Ajax memang sedikit mengendurkan tekanan, tetapi skor tetap bertambah. Berkat assist Gloukh, pemain pengganti Tsygankov mencetak gol ketiga Ajax, lalu pemain Israel itu juga menandai penampilannya sendiri dengan sebuah gol: 4-0.

Willem II benar-benar tak berdaya, tetapi tetap mendapat gol hiburan. Setelah kerja awal yang baik dari Chido Obi dan Uriël van Aalst, Alessandro Ciranni bisa menyontek bola ke gawang kosong: 4-1. Gol penutup dicetak Dolberg: sang striker paling sigap menyambar bola rebound dan membuat skor menjadi 5-1.