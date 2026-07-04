Ajax akan memulai persiapan musim baru pada Sabtu ini dengan pertandingan persahabatan melawan Panathinaikos. Pertandingan ini terutama akan menjadi ajang debut tidak resmi pelatih kepala Míchel, yang untuk pertama kalinya akan duduk di bangku cadangan tim asal Amsterdam tersebut.

Pertandingan akan dimulai pada Sabtu, 4 Juli pukul 17.00 di kompleks olahraga EFC'58 di Ermelo (Gelderland). Dengan demikian, Ajax akan memainkan pertandingan pertamanya di musim sepak bola baru ini.

Para pendukung dapat menyaksikan pertandingan ini secara langsung dan gratis melalui saluran resmi Ajax. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui Aplikasi Ajax, situs web klub (www.ajax.nl), dan saluran YouTube Ajax.

Siaran akan dimulai pada pukul 16.45. Pembawa acara Hein van den Bogaert akan memandu prapertandingan, sementara mantan pemain Ajax Vurnon Anita akan bertindak sebagai analis.

Para pendukung yang berada di luar Belanda pada dasarnya juga dapat menonton pertandingan ini secara langsung melalui saluran yang sama. Namun, terdapat pembatasan siaran untuk Yunani, Siprus, Brasil, Rusia, dan Mesir, sehingga pertandingan ini tidak tersedia di negara-negara tersebut.

Setelah pertandingan melawan Panathinaikos, Ajax masih akan menjalani lima pertandingan persahabatan lainnya. Pada 10 Juli, AEK Larnaca akan menjadi lawannya, diikuti oleh pertandingan melawan VfL Bochum (15 Juli), Olympiakos (18 Juli), Burnley (26 Juli), dan FC Volendam (2 Agustus).

Di sela-sela pertandingan persahabatan tersebut, Ajax juga akan memulai musim kompetisi Eropa. Pada 23 Juli, tim asal Amsterdam ini akan bertanding tandang di babak kualifikasi kedua Conference League melawan tim yang kalah dari dua leg pertandingan antara FK Vojvodina dan Ferencváros.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan pada 30 Juli di Johan Cruijff ArenA dan akan dimulai pukul 20.00.