'Ajax tidak tertarik pada Christian Eriksen, melainkan ingin merekrut pemain terkenal lainnya dari Wolfsburg'

Lovro Majer dikabarkan akan meninggalkan VfL Wolfsburg untuk bergabung dengan sejumlah klub Eropa, termasuk Ajax. Hal itu dilaporkan oleh surat kabar terkemuka Kroasia, Jutarnji.

Majer yang berusia 28 tahun sedang berjuang bersama Wolfsburg untuk menghindari degradasi, namun di balik layar ia sudah mempersiapkan kepergiannya.

Di Volkswagen Arena, pemain yang telah 38 kali membela tim nasional Kroasia ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Namun, tampaknya Majer tidak akan menyelesaikan kontraknya tersebut.

Pemain kidal ini tidak puas dengan perannya saat ini di Wolfsburg. Jika klub terdegradasi, Majer pasti tidak akan bertahan.

Majer menarik minat Ajax, Como 1907, Eintracht Frankfurt, Napoli, dan Villarreal. Wolfsburg dilaporkan meminta 10 hingga 12 juta euro untuk gelandang ini, yang pernah dijuluki sebagai penerus yang dijagokan Luka Modric.

Potensi tersebut tak pernah terwujud, meski ia telah menjalani karier yang memuaskan di klub-klub seperti Dinamo Zagreb, Stade Rennes, dan tentu saja Wolfsburg.

Klub Jerman tersebut tampaknya akan mengalami kerugian atas transfer Majer, yang didatangkan dari Prancis pada 2023 dengan biaya sebesar 25 juta euro.