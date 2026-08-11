"Ajax tidak menghargai saya sebagaimana mestinya. Karena itu saya pergi"

Louis van Gaal dengan berat hati mundur dari jabatannya sebagai penasihat Dewan Komisaris Ajax, seperti yang ia sampaikan dalam wawancara dengan Voetbal International.

Pada 2023, Van Gaal diminta oleh temannya Michael van Praag, yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Komisaris, untuk mengemban peran sebagai penasihat. Van Gaal menyetujuinya.

Setelah tiga tahun, mantan manajer Ajax, AZ, dan Bayern Munchen itu merasa sudah cukup melihat dan meletakkan tugas-tugasnya pada Juli lalu.

Menurutnya, semua itu berkaitan dengan organisasi kepengurusan di Ajax. “Ada enam belas orang yang harus ikut meninjau setiap keputusan dan saya bahkan berada di luar itu. Pada akhirnya saya berpikir: saya hanya satu dari sekian banyak orang.”

“Setelah kepergian Van Praag dari Dewan Komisaris, nasihat-nasihat saya tidak pernah lagi dipakai. Saya tidak dihargai sebagaimana mestinya oleh Ajax,” lanjut Van Gaal.

Menurut Van Gaal, struktur di Amsterdam tidak bisa dijalankan dengan baik, sambil menunjuk ke PSV. “Di sana jalur komunikasinya sangat singkat, sama seperti yang kami miliki di Ajax pada 1995. Saat itu hanya ada lima atau enam orang yang mengambil keputusan.”

Ajax, yang musim lalu finis kelima di Eredivisie VriendenLoterij, menurut Van Gaal juga tidak akan cepat bangkit. “Tidak selama begitu banyak orang punya pengaruh terhadap kebijakan. Direksi yang harus memutuskan, tetapi dihambat karena setiap organ harus terus diberi tahu soal segalanya dan juga masih harus menyetujui semuanya. Semua itu memakan terlalu banyak waktu dan tidak bisa diterapkan di dunia yang cepat seperti sepakbola.”