Edson Álvarez akan segera pindah ke 1. FC Köln, demikian dilaporkan oleh Florian Plettenberg. Klub asal Jerman tersebut saat ini sedang gencar-gencarnya berusaha mendatangkan pemain asal Meksiko itu.

Menurut jurnalis Sky Sports tersebut, West Ham United bertekad untuk melepas Álvarez pada musim panas ini. Ada beberapa klub yang tertarik, namun Köln saat ini memimpin dalam perebutan tanda tangannya.

Pemain itu sendiri juga tertarik untuk pindah ke klub asal Jerman Barat tersebut, yang mengusulkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian.

Tiga minggu lalu, Voetbal International melaporkan bahwa Álvarez merupakan kandidat utama untuk memperkuat skuad Ajax musim panas mendatang.

Klub tersebut telah cukup lama mencari gelandang pengatur permainan baru, terutama sejak kepergian Jordan Henderson. Di kalangan jajaran pelatih, pemain asal Meksiko itu masih sangat dihargai.

Jordi Cruijff harus segera bertindak, karena pihak Jerman sedang serius mengejar transfer ini. Sebelumnya, Álvarez telah tampil dalam 147 pertandingan di tim utama Ajax.

Köln saat ini bermain di Bundesliga. Musim lalu, Effzeh menempati peringkat ke-14 di kasta tertinggi sepak bola Jerman.