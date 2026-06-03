Ajax tiba-tiba melepas pemain yang sangat disayangi oleh Farioli dan Godts dari klub

Martijn Redegeld akan hengkang dari Ajax. Ahli gizi tersebut akan bergabung dengan tim balap sepeda Lidl-Trek, demikian dilaporkan Wielerflits.

Redegeld telah bekerja di Ajax sejak 1 Januari 2025. Ia datang ke Amsterdam atas rekomendasi Francesco Farioli.

Saat itu, ia pindah dari Visma | Lease a Bike. Kini, ia kembali berkecimpung di dunia balap sepeda. Saat itu, direktur sepak bola Marijn Beuker menjelaskan mengapa penunjukan Redegeld sangat diperlukan.

“Di dunia di mana jadwal pertandingan yang padat menuntut beban fisik dan mental yang besar, kami percaya bahwa ini merupakan bagian penting dari pengembangan pesepakbola top.”

“Baik Anda seorang pemain muda atau pemain di Ajax 1, setiap detail dalam nutrisi, pemulihan, dan fokus dapat membuat perbedaan. Itulah mengapa kami ingin membantu para pemain lebih jauh lagi di bidang olahraga tingkat atas,” katanya saat itu.

Pada musim di bawah asuhan Farioli, Ajax berhasil unggul dalam hal kebugaran dibandingkan lawan-lawannya. Dalam wawancara, antara lain Kian Fitz-Jim dan Mika Godts menyatakan sangat berterima kasih atas kerja Redegeld.

“Saya terutama berbicara dengannya tentang nutrisi dan pemulihan. Dia bekerja dengan sangat detail dan itu bisa membantu saya untuk mengambil langkah-langkah agar mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme. Saya masih muda, jadi terkadang saya juga membuat keputusan yang salah. Terutama dalam hal itu dia membantu saya. Terutama untuk mengatasinya dengan baik setiap hari,” kata Godts.

Fitz-Jim menemui Redegeld musim lalu karena ia kesulitan tidur. Ahli gizi tersebut membantunya mengatasi hal itu. Menurut Voetbal International, seorang pemain lain menemuinya karena kesulitan berkonsentrasi pada sepuluh menit pertama pertandingan.



