Ajax tiba-tiba berpeluang mendatangkan pemain ternama: 'Dia ingin tinggal dekat dengan Jerman'

Ajax masih mempertimbangkan Marc-André Ter Stegen, demikian disampaikan Mike Verweij dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Kiper asal Jerman itu memang harus rela menerima pemotongan gaji yang sangat besar. Namun, jurnalis tersebut menilai peluang kedatangannya tetap ada.

Ter Stegen sudah tinggal di Spanyol selama dua belas tahun. Kiper tersebut pindah dari Borussia Mönchengladbach ke FC Barcelona pada tahun 2014 dengan biaya transfer hanya dua belas juta euro.

Di sana, ia lama menjadi kiper utama sekaligus kapten klub. Musim ini, ia dipinjamkan ke Girona yang dilatih oleh Míchel, pelatih baru Ajax.

Di Barcelona, Joan García kini menjadi penjaga gawang utama. Oleh karena itu, Ter Stegen diperbolehkan hengkang dari klub, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Kiper berusia 34 tahun itu dilaporkan mendapatkan gaji sekitar dua belas juta euro per tahun di Barcelona. Jumlah yang tidak mampu dibayarkan oleh Ajax. Jika Ter Stegen bersedia mengurangi gajinya, hal itu menjadi opsi serius menurut Verweij.

Kemungkinan Ter Stegen bersedia melakukannya ada, demikian menurut pengamat Ajax tersebut. “Karena situasi pribadi, ia ingin tinggal di Jerman atau di sekitar Jerman,” jelasnya.

Saat ini, Ajax hanya memiliki Maarten Paes sebagai kiper berpengalaman dalam skuadnya. Vitezslav Jaros telah kembali ke Liverpool.