Ajax telah mencapai kesepakatan dan berhasil mendatangkan pemain ternama, yang bersedia menerima pemotongan gaji yang cukup besar

Ajax telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Caio Henrique. Selama ini, klub asal Amsterdam tersebut tampaknya kesulitan mencapai kesepakatan dengan bek asal Brasil tersebut, namun akhirnya kesepakatan itu tercapai, demikian dilaporkan ESPN.

Direktur teknis Jordi Cruijff telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco pekan lalu mengenai nilai transfer sebesar sepuluh juta euro.

Menurut ESPN, jumlah tersebut bahkan bisa meningkat secara signifikan hingga mencapai empat belas juta euro, jika bonus-bonus tertentu terpenuhi.

Akhir pekan ini, Henrique diperkirakan akan tiba di ibu kota Belanda. Di sana, ia akan menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak dengan Ajax.

Minggu lalu, Míchel dan Cruijff sering berbicara dengan Henrique untuk meyakinkannya, dan upaya tersebut berhasil. Filipe Luis, pelatih Monaco, sebenarnya ingin mempertahankannya.

Menurut stasiun televisi olahraga tersebut, Henrique akan menerima pemotongan gaji yang cukup besar. Berapa gaji yang akan ia terima, belum diketahui.

Henrique bermain selama enam tahun untuk Monaco, yang merekrutnya dari Atlético Madrid, dan di sana ia berkembang menjadi pemain andalan. Dalam 211 pertandingan resmi, Henrique mencetak tiga gol dan 41 assist.