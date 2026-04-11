Ajax tampaknya gagal mendapatkan target utama mereka untuk musim panas mendatang

Ajax khawatir Takehiro Tomiyasu tidak akan lagi bermain di Amsterdam setelah musim panas ini, demikian dilaporkan oleh pakar Transfermarkt, Mounir Boualin. Klub asal Amsterdam itu sangat ingin mempertahankan mantan pemain Arsenal tersebut.

Musim dingin lalu, pemain asal Jepang itu bergabung dengan Ajax secara gratis. Bek tersebut tidak bermain dalam pertandingan selama bertahun-tahun akibat cedera berkepanjangan.





Kini ia sudah pulih sepenuhnya dan langsung membuat kesan yang baik di Ajax. Oleh karena itu, klub tersebut juga berpendapat bahwa ia tidak akan bisa dipertahankan untuk musim depan.

Selain fakta bahwa Tomiyasu akan memiliki banyak pilihan klub pada musim panas nanti, gajinya juga memainkan peran besar. Ajax khawatir tidak akan mampu memenuhi tuntutannya.

Jika juara terbanyak Belanda ini gagal mengikat Tomiyasu, klub berencana berinvestasi besar-besaran untuk posisi bek kiri. Owen Wijndal tampaknya tidak lagi masuk dalam rencana.

Boualin juga melaporkan bahwa Ajax pasti akan mencoba mendatangkan Oleksandr Zinchenko, asalkan kondisinya menguntungkan, namun prioritas utama adalah pemain yang siap bermain langsung. Pemain Ukraina tersebut mengalami cedera ligamen.