Ajax sudah merasa cukup dan memutuskan untuk melepas pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin itu setelah enam bulan

Ajax kembali akan melepas Maximilian Ibrahimovic, demikian dilaporkan Nicolo Schira pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Klub asal Amsterdam itu memiliki opsi pembelian senilai 3,5 juta euro, namun opsi tersebut tidak akan dieksekusi.

Putra Zlatan ini didatangkan oleh Ajax dengan penuh sensasi pada musim dingin lalu. Ia bergabung dengan Jong Ajax, namun tidak berhasil menorehkan prestasi, sebagian karena cedera.

Penyerang berusia 19 tahun itu hanya tampil empat kali untuk tim cadangan dan tidak sekali pun sebagai pemain inti. Ia tidak mencetak gol maupun memberikan assist.

Ajax pun memutuskan untuk tidak merekrut Ibrahimovic secara permanen dari AC Milan. Pemain asal Swedia ini pun kembali ke Italia, di mana ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2027.