Ajax telah melakukan pembicaraan dengan Lutsharel Geertruida, demikian dilaporkan Voetbal International pada Kamis siang. Klub Amsterdam itu ingin memperkuat skuadnya dengan mantan pemain Feyenoord tersebut.

Pada Kamis pagi, Sky Sports datang dengan kabar eksklusif bahwa Ajax telah menanyakan kemungkinan transfer bek tim nasional Belanda itu kepada RB Leipzig.

Media tersebut menyebut Ajax ingin meminjamnya dari klub Jerman itu. Namun, hal itu kemudian langsung dibantah oleh Mike Verweij dari De Telegraaf. Ia menyatakan bahwa Ajax bisa memenuhi permintaan delapan belas juta jika Mika Godts dijual.

Kini VI menulis bahwa bahkan sudah ada pembicaraan dengan sang pemain sendiri. Meski begitu, hal itu belum berarti ia benar-benar akan pindah ke Amsterdam.

Jordi Cruijff melihat Geertruida sebagai rekrutan ideal, karena ia bisa bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun gelandang bertahan.

Geertruida sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSV, tetapi Feyenoord juga tertarik pada jasa mantan pemain mereka itu.