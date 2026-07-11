Ajax sedang menjalin pembicaraan dengan pemain yang telah 55 kali membela tim nasional Maroko

Ajax sedang menjajaki kemungkinan kedatangan Azzedine Ounahi, demikian dilaporkan pakar transfer Fabrizio Romano pada Sabtu di X. Gelandang yang saat ini membela Maroko di Piala Dunia ini terikat kontrak dengan Girona hingga pertengahan 2030.

Ounahi memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro. Ajax berusaha menawar harga tersebut agar lebih rendah dalam negosiasi. Pelatih Míchel sangat mengagumi pemain yang pernah berada di bawah asuhannya hingga musim lalu.

Gelandang berusia 26 tahun itu masih menjadi starter untuk Maroko pada Kamis lalu, saat timnya kalah 2-0 dari Prancis di perempat final Piala Dunia. Ounahi kini telah mencatatkan 55 penampilan untuk tim nasional.

Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai Ounahi sebesar sepuluh juta euro. Namun, diperkirakan Ajax harus membayar jumlah yang lebih tinggi untuk gelandang asal Maroko tersebut.

Henk Spaan dalam kolomnya di Het Parool telah mendukung kedatangan Ounahi ke Ajax. “Pemain nomor sepuluh asal Maroko, Ounahi, yang biasanya penuh bakat, hanya mampu menciptakan ancaman sekali, menjelang akhir pertandingan.”

“Selain itu, nilai Transfermarkt pemain Girona ini hanya 10 juta euro. Mungkin cocok untuk Ajax? Lebih baik daripada Steur, lho,” kata Spaan.