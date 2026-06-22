'Ajax sedang mencari pemain untuk posisi bek kiri di FC Barcelona'

Jofre Torrents telah masuk dalam radar Ajax, demikian dilaporkan Mundo Deportivo pada Senin. FC Barcelona bersedia meminjamkan bek kiri yang baru berusia 19 tahun itu untuk musim depan, agar sang pemain muda dapat mengasah pengalamannya.

Torrents sempat membuktikan kemampuannya di hadapan pelatih Hansi Flick selama pramusim musim lalu. Kini, bek sayap yang dikaitkan dengan Ajax ini telah mencatatkan 110 menit bermain di tim utama, yang terbagi dalam empat pertandingan. Ia absen dalam sebagian besar paruh kedua musim lalu akibat cedera pergelangan kaki yang berkepanjangan.

Bek kiri tersebut kini sudah pulih dan diberi kesempatan oleh Barcelona untuk meninggalkan klub dengan status pinjaman. Ajax adalah salah satu klub yang menunjukkan minat serius dan menjadi kandidat utama, terutama karena direktur teknis Jordi Cruijff telah menjadikan penguatan posisi bek kiri sebagai prioritas.

Oleksandr Zinchenko mengalami cedera lutut parah tak lama setelah bergabung dengan Ajax, dan akibatnya ia kembali akan hengkang dari Amsterdam, sama seperti Takehiro Tomiyasu. Selain itu, Owen Wijndal tampaknya juga akan diperbolehkan hengkang musim panas ini.

Ajax hampir pasti akan mengisi posisi bek kiri dengan Caio Henrique. Pemain Brasil berusia 28 tahun ini berasal dari AS Monaco, yang memperoleh sembilan juta euro dari penjualan bek sayap tersebut.

Pelatih baru Míchel juga mungkin dapat memanfaatkan Lucas Rosa sebagai bek kiri. Bek asal Brasil ini awalnya berposisi sebagai bek kanan, namun musim lalu ia sering diturunkan di sisi kiri pertahanan Ajax.