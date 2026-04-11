'Ajax sedang berupaya keras untuk mendatangkan talenta muda berbakat asal Portugal'

Ajax ingin kembali memperkuat skuadnya dengan talenta muda dan telah mengincar Martim Ribeiro, demikian dilaporkan Ajax Showtime. Penyerang berusia lima belas tahun dari Sporting Portugal ini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di angkatannya dan menempati posisi teratas dalam daftar incaran klub Amsterdam tersebut. Klub saat ini sedang menjajaki kemungkinan untuk membawanya ke Belanda begitu ia genap berusia enam belas tahun.

Ribeiro, yang lahir pada tahun 2010, secara resmi bermain di tim U-16, namun sudah tampil untuk tim U-17 baik di Sporting maupun timnas Portugal. Hal ini menunjukkan bahwa ia secara konsisten berada di depan rekan-rekan sebayanya dan mengukuhkan statusnya sebagai talenta besar.

Penyerang tengah ini, menurut Ajax Showtime, dikenal sebagai penyerang yang lincah dan terampil secara teknis dengan kaki kanan yang kuat.

Klub asal Amsterdam ini telah lama sangat aktif di pasar pemain muda internasional, dengan fokus kuat pada negara-negara seperti Belgia, Prancis, Portugal, dan Spanyol. Musim dingin lalu, Samory Koné baru saja didatangkan dari Anderlecht. Namun, karena masalah administratif dan cedera, ia masih menunggu debutnya untuk klub tersebut.

Koné awalnya akan bergabung dengan Ajax U-16, namun diperkirakan ia akan segera naik ke level yang lebih tinggi. Di Anderlecht, ia memang sudah bermain di tim U-18. Ajax sering menerapkan pendekatan ini untuk talenta muda yang sudah memiliki keunggulan.

Pada musim panas lalu, Ajax juga menunjukkan kehadirannya di pasar internasional. Eloi Gómez Saus, Roméo Garnier, dan Marvyn Muzungu direkrut dari masing-masing FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan AJ Auxerre. Dengan demikian, klub ini terus berinvestasi dalam pembinaan pemain muda yang luas dan berbakat.

Selain Ribeiro, nama Adam Ayari juga disebut-sebut di Amsterdam. Pemain Prancis berusia 18 tahun itu memiliki kontrak yang akan berakhir di Paris Saint-Germain dan juga masuk dalam radar. Dengan demikian, Ajax tampaknya kembali membuka beberapa opsi untuk masa depan.

Ajax telah mendapatkan rekrutan pertama untuk musim depan dengan kedatangan Quincy Nelisse dari Sparta Rotterdam. Penyerang berusia 14 tahun ini akan bergabung dengan Ajax U-16 dan memilih klub ini daripada Feyenoord dan PSV. Ajax berharap dapat merekrut lebih banyak talenta muda dalam beberapa bulan mendatang.