Ajax sedang bernegosiasi dengan Sunderland terkait kedatangan Simon Adingra, demikian dilaporkan The Telegraph. Menurut surat kabar Inggris yang biasanya terinformasi dengan baik itu, klub Amsterdam tersebut kepincut kepada winger kiri Pantai Gading berusia 24 tahun tersebut.

Adingra diizinkan meninggalkan Sunderland pada musim panas ini dan belum bermain semenit pun untuk klub itu pada musim ini. Penyerang tersebut baru direkrut dari Brighton & Hove Albion pada Juli 2025 dengan nilai hampir 25 juta euro, tetapi pada musim pertamanya bersama Sunderland ia hanya mencatatkan empat belas pertandingan.

Pada musim dingin lalu, Adingra dipinjamkan ke AS Monaco untuk sementara waktu. Klub Prancis itu membayar satu juta euro untuk masa peminjamannya, di mana pemain sayap tersebut memainkan empat belas pertandingan dan mencatatkan tiga gol serta tiga assist.

Ajax kini melihat Adingra sebagai calon pengganti Mika Godts, meski belum jelas seperti apa skema yang diinginkan. Karena itu, belum diketahui apakah klub Belanda tersebut mengupayakan transfer permanen atau kembali dengan kesepakatan peminjaman.

Dengan perkiraan nilai pasar 22 juta euro, Adingra memiliki valuasi yang cukup besar. Kontraknya bersama Sunderland juga masih berlaku empat tahun lagi.

Sebelum transfernya ke Sunderland, Adingra bermain selama dua musim untuk Brighton, dengan catatan delapan gol dan tiga assist dalam enam puluh pertandingan Premier League. Sebelumnya, ia bermain untuk Union Sint-Gillis dan FC Nordsjaelland.

Adingra telah mencatatkan tiga puluh caps internasional (dan lima gol) untuk Pantai Gading dan masuk dalam skuad Piala Dunia pada musim panas lalu, tetapi di putaran final ia hanya bermain lima belas menit sebagai pemain pengganti melawan Jerman.