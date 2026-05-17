Ajax akan bertanding di babak play-off untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Tim asal Amsterdam ini bermain imbang 0-0 melawan sc Heerenveen, sehingga mereka finis di peringkat kelima VriendenLoterij Eredivisie. Heerenveen finis di peringkat kedelapan dan juga akan berlaga di babak play-off.

Hanya dua menit setelah pertandingan dimulai, Ajax mendapat peluang besar melalui Sean Steur. Setelah umpan panjang dari Weghorst, gelandang muda itu tiba-tiba bebas di depan gawang, tetapi Bernt Klaverboer berhasil memperkecil ruang geraknya dan mencegah gol.

Pada menit ke-20, tim tuan rumah mulai mengancam. Dylan Vente mendapat peluang untuk menembak, tetapi upayanya terlalu lemah dan dapat dihalau oleh Maarten Paes.

Sepuluh menit menjelang akhir babak pertama, Ajax hampir mencetak gol pembuka. Weghorst mengoper bola kepada Anton Gaeei, yang melepaskan tembakan keras ke gawang Klaverboer. Namun, kiper muda dari Friezen itu berhasil menepis bola ke mistar gawang, sehingga pesta gol kembali tertunda. Tak lama kemudian, Steur juga melepaskan tembakan yang melebar tipis.

Di babak kedua, Heerenveen untuk pertama kalinya menciptakan ancaman. Sam Kersten ikut maju ke depan dan menerima bola di area penalti. Namun, tembakannya tidak tepat sasaran, sehingga Ajax bisa bernapas lega.

Tak lama kemudian, Lucas Rosa lolos dari kartu kuning. Pemain Brasil itu melakukan tekel keras terhadap Oliver Braude, namun VAR menilai pelanggaran tersebut tidak cukup parah untuk kartu merah. Di sisi lain, Heerenveen juga lolos dari hukuman. Marcus Linday menjatuhkan Klaassen di dalam kotak penalti, namun asisten wasit Joey Kooij tidak mengangkat bendera.

Sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir, Heerenveen sepertinya akan menang. Maarten Paes melepaskan umpan silang, yang kemudian bisa diselesaikan oleh Vente, tetapi gagal, sehingga Ajax kembali bisa bernapas lega.

Pemain pengganti Maher Carrizo mendapat peluang besar lagi untuk tim asal Amsterdam. Pemain asal Argentina itu berhasil melewati dua bek, namun tendangannya terlalu lemah.

Di menit-menit akhir, kondisi lapangan begitu buruk sehingga kedua tim tidak mampu menciptakan peluang lagi.