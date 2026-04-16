Ajax sangat serius dan sedang melakukan pembicaraan mengenai pemain yang telah tampil dalam 214 pertandingan bersama Real Madrid

Ajax sangat tertarik pada Dani Ceballos, demikian dilaporkan oleh jurnalis Marca yang biasanya dapat dipercaya, Matteo Moretto, dalam siaran radio pada Kamis sore.

Moretto bahkan memastikan bahwa Ajax telah melakukan pembicaraan dengan Real Madrid mengenai kedatangan gelandang asal Spanyol tersebut, yang dipastikan akan hengkang dari klub pada musim panas ini.

Ceballos masih sering tampil untuk Los Blancos di awal musim ini, tetapi setelah cedera betisnya beberapa bulan lalu, ia tidak pernah kembali ke tim utama.

Pemain yang telah 13 kali membela timnas Spanyol ini telah tampil sebanyak 214 kali dengan seragam Real Madrid. Ia dua kali dipinjamkan oleh klub, masing-masing ke Arsenal dan Real Betis.

Gelandang ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 di ibu kota Spanyol. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai delapan juta euro. Ceballos berusia 29 tahun.