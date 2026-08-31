Ajax sedang bernegosiasi dengan Sunderland soal kedatangan Simon Adingra, demikian dilaporkan The Telegraph. Menurut surat kabar Inggris yang biasanya memiliki informasi akurat itu, klub Amsterdam tersebut menjatuhkan pilihan pada winger kiri Pantai Gading berusia 24 tahun tersebut.

Adingra diizinkan meninggalkan Sunderland musim panas ini dan belum bermain satu menit pun untuk klub tersebut pada musim ini. Penyerang itu baru didatangkan pada Juli 2025 dari Brighton & Hove Albion dengan nilai hampir €25 juta, tetapi pada musim pertamanya bersama Sunderland ia hanya mencatatkan empat belas penampilan.

Pada musim dingin lalu, Adingra dipinjamkan ke AS Monaco. Klub Prancis itu membayar €1 juta untuk masa peminjamannya, di mana pemain sayap tersebut memainkan empat belas pertandingan dan mencatatkan tiga gol serta tiga assist.

Ajax kini melihat Adingra sebagai kemungkinan pengganti Mika Godts, meski belum jelas seperti apa konstruksi transfer yang diinginkan. Karena itu, belum diketahui apakah klub Belanda tersebut mengincar transfer permanen atau kembali menempuh kesepakatan pinjaman.

Dengan estimasi nilai pasar €22 juta, Adingra merepresentasikan nilai yang cukup besar. Kontraknya di Sunderland juga masih berlaku empat tahun lagi.

Sebelum transfernya ke Sunderland, Adingra bermain selama dua musim untuk Brighton, dengan catatan delapan gol dan tiga assist dalam enam puluh pertandingan Premier League. Sebelumnya, ia bermain untuk Union Sint-Gillis dan FC Nordsjaelland.

Adingra telah mencatat tiga puluh caps internasional (dan lima gol) untuk Pantai Gading dan masuk skuad Piala Dunia pada musim panas lalu, tetapi di putaran final ia hanya bermain lima belas menit sebagai pemain pengganti melawan Jerman.

Baca juga: Ajax mendapatkan incarannya dan mendatangkan suksesor impian untuk Godts