Eredivisie

Ajax & PSV Raih Hasil Imbang Di Laga Pembuka Eredvisie Belanda

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Ajax bermain imbang 2-2 lawan Vitesse, sedangkan PSV ditahan Twente 1-1.

Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven hanya meraih hasil imbang di laga pembuka mereka di Eredivisie Belanda musim 2019/20, Sabtu (3/8).

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