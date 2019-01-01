Eredivisie Ajax & PSV Raih Hasil Imbang Di Laga Pembuka Eredvisie Belanda Happy Susanto Online Journalist 05:56 04/08/19 Komentar() PROSHOTS Eredivisie Vitesse v Ajax PSV PEC Zwolle Emmen Twente Vitesse Willem II Groningen VVV Venlo Ajax RKC Waalwijk PEC Zwolle v Willem II Emmen v Groningen VVV Venlo v RKC Waalwijk Twente v PSV Ajax bermain imbang 2-2 lawan Vitesse, sedangkan PSV ditahan Twente 1-1. Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven hanya meraih hasil imbang di laga pembuka mereka di Eredivisie Belanda musim 2019/20, Sabtu (3/8). Komentar ()