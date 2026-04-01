Ajax merekrut pemain: 'Memberikan pengaruh di dalam dan di luar lapangan, sebuah kualitas yang tidak boleh diremehkan'

Ajax telah menawarkan kontrak pertamanya kepada Marouane Bentaleb, demikian dilaporkan klub melalui saluran resminya. Bek sekaligus gelandang berusia enam belas tahun ini pun resmi terikat kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2029.

"Marouane adalah bek modern yang juga bisa bermain di lini tengah. Dia tenang saat menguasai bola dan memiliki insting permainan yang baik," kata Beuker di saluran resmi klub.

"Dia berani melakukan pertahanan maju dan karena itu sering memilih solusi ke depan," lanjut direktur urusan sepak bola tersebut. Bentaleb yang lahir di Rotterdam telah bermain di akademi muda Ajax sejak 2024, setelah pindah dari Sparta.

Di Ajax, Bentaleb adalah kapten tim U-17, tim yang dilatih oleh Stan Bijl. Tim muda ini akan berlaga pada 4, 5, dan 6 April dalam edisi ke-14 Olympia Future Cup.

"Sebagai kapten tim U-17, ia juga telah berkembang menjadi pemain pemimpin dan dengan ini ia memberikan dampak baik di dalam maupun di luar lapangan, sebuah kualitas yang tidak boleh diremehkan," puji Beuker sang pemuda.

Bentaleb adalah pemain muda internasional Maroko. Ia telah bermain dalam tiga pertandingan untuk tim U-17 negara Afrika Utara tersebut. Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk tim U-15 Maroko.

"Kami yakin ia akan melanjutkan tren ini dan terus berkembang menuju sepak bola profesional," tutup Beuker.

Ky-an Martis

Pada hari yang sama, klub asal Amsterdam ini juga mengumumkan bahwa Ky-an Martis telah dikontrak. Bek berusia lima belas tahun dan pemain timnas junior Belanda ini juga datang dari Sparta. Beuker: "Ky-an telah mengalami perkembangan yang baik di tim U-16 dan menunjukkan karakteristik yang kami cari dalam seorang bek dalam gaya permainan kami."

"Ky-an memiliki fisik yang kuat, nyaman menguasai bola, dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam permainan, sehingga ia dapat memanfaatkan ruang kosong dalam proses pembangunan serangan melalui umpan dan dribelnya. Kami yakin ia dapat terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan di akademi kami dan menantikan langkah-langkah selanjutnya di Ajax."