Ajax merebut pemain yang diburu Inzaghi... dan Al-Hilal mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi

Dewan Direksi Klub Al-Hilal yang dipimpin oleh Pangeran Nawaf bin Saad, mengumumkan persetujuan resminya atas penjualan sisa masa kontrak penyerang asal Brasil, Marcos Leonardo, kepada klub Ajax Amsterdam dari Belanda.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan hari Jumat ini, Dewan Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada sang pemain atas kontribusinya selama membela Al-Hilal, serta mendoakan kesuksesan dan keberuntungan baginya di klub barunya.

Leonardo telah mencatatkan rekor gol yang mengesankan bersama Al-Hilal, dengan mencetak 48 gol di berbagai kompetisi, meraih gelar Piala Khadim Al-Haramain bersama tim, serta turut serta dalam perjalanan tim di Piala Dunia Antarklub 2025.

Keputusan untuk melepas penyerang asal Brasil ini diambil berdasarkan rekomendasi teknis dari pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang telah memberitahukan kepada manajemen bahwa ia tidak membutuhkan jasa sang pemain dalam skuad tim untuk musim depan.