Ajax menyia-nyiakan keunggulan sepenuhnya dan menelan kehilangan poin pertama musim ini

Ajax menelan kehilangan poin pertama mereka pada musim VriendenLoterij Eredivisie ini saat menghadapi sc Heerenveen, Minggu siang. Di Johan Cruijff ArenA, tim asuhan Míchel Sánchez melepaskan keunggulan 2-0 dan harus puas dengan hasil 2-2. Hasil itu membuat Ajax kini berada di posisi kelima Eredivisie. Heerenveen untuk sementara menempati peringkat ketujuh.

Suasana jelang laga berlangsung meriah. Pertandingan ini menandai perayaan ulang tahun ke-30 Johan Cruijff ArenA, yang dibuka pada 14 Agustus 1996. Karena itu, sejumlah tokoh ternama hadir, seperti Louis van Gaal, Jari Litmanen, dan Brian Brobbey.

Ajax harus bermain tanpa Daley Blind yang cedera dan Mika Godts yang telah hengkang ke Paris Saint-Germain. Keduanya digantikan masing-masing oleh Youri Baas dan Abdellah Ouazane. Selain itu, Julian Brandt dan Marcos Leonardo termasuk di antara pemain yang memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Tuan rumah langsung mengambil inisiatif dan melihat Bernt Klaverboer melakukan penyelamatan atas upaya Oscar Gloukh. Beberapa menit kemudian, kiper yang sama memainkan peran negatif pada gol 1-0: Aaron Bouwman mengenai tiang dari sebuah sepak pojok, sebelum Klaverboer menepis bola ke gawangnya sendiri.

Gempuran tuan rumah sedikit mereda, yang membuat Heerenveen juga sesekali bisa keluar menyerang. Itu menghasilkan peluang dari Jacob Trenskow (diblok) dan Dirk Proper (melebar). Di sisi lain, Kasper Dolberg menyia-nyiakan peluang besar untuk membuat skor menjadi 2-0: penyerang Denmark itu menembak melambung meski nyaris di depan gawang yang terbuka.

Pada akhirnya, Ajax tetap menggandakan keunggulan sebelum jeda berkat Ouazane, yang melepaskan tembakan indah dari jarak jauh ke pojok atas gawang. Namun, pada masa injury time, Heerenveen memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Marc ter Stegen masih mampu menggagalkan tembakan Luca Oyen dan Dylan Vente, tetapi tak berdaya saat Trenskow melepaskan tembakan keras ke pojok atas jauh.

Tak lama setelah jeda, Gloukh nyaris mencetak gol ketiga untuk Ajax, tetapi Marcus Linday dan Klaverboer bersama-sama mencegah terjadinya gol. Setelah itu, Ajax perlahan kehilangan kendali atas pertandingan.

Dalam waktu yang lama, Heerenveen juga tak mampu berbuat banyak, tetapi 10 menit sebelum waktu normal usai, skor menjadi 2-2. Maxence Rivera mendapatkan bola dari situasi kemelut dan melepaskan tembakan keras yang berbuah gol. Setelah itu, Heerenveen justru paling layak mencetak gol tambahan, tetapi gol itu tidak kunjung datang.