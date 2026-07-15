Ajax menyaksikan pemain barunya, Caio Henrique, mencetak gol, namun kehilangan kemenangan di masa tambahan waktu

Ajax gagal memenangkan pertandingan persahabatan melawan VfL Bochum pada Rabu lalu. Gol awal yang dicetak oleh pemain baru Caio Henrique sempat terlihat cukup untuk memastikan kemenangan, namun pada masa tambahan waktu, sebuah gol bunuh diri yang tidak disengaja dari Reverson membuat semuanya berantakan: 1-1.

Di Ajax, Daley Blind kembali masuk dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya sejak kembalinya ia: ia membentuk duet bek tengah bersama Aaron Bouwman. Abdellah Ouazane, pencetak satu-satunya gol melawan AEK Larnaca, diturunkan sebagai penyerang. Selain itu, pemain berusia sembilan belas tahun, Jinairo Johnson, juga mendapat tempat sebagai gelandang nomor 6.

Pemain baru Caio Henrique juga mendapat kesempatan pertama sebagai starter, dan ia langsung membalasnya dengan mencetak gol pertamanya setelah fase awal yang berantakan. Setelah kombinasi cepat antara Abdellah Ouazane dan Oscar Gloukh, bola sampai di kotak penalti di hadapan bek kiri yang ikut maju ke depan. Dengan setengah berputar, ia menendang bola dengan tenang menggunakan kaki kiri melewati kiper Bochum, Timo Horn: 1-0.

Pada fase berikutnya, tim asuhan Míchel mendominasi permainan, namun hal itu tidak menghasilkan peluang-peluang besar. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Maarten Paes berhasil menonjol dengan penyelamatan gemilang atas tendangan pemain andalan Bochum, Berkan Taz.

Johnson, yang tampil mengesankan di lini tengah, nyaris mencetak gol kedua untuk Ajax. Setelah melakukan intersepsi yang kuat, ia melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti, namun tendangannya membentur mistar gawang. Dengan keunggulan 1-0, para pemain Ajax kembali ke ruang ganti, dan pada babak kedua Míchel memasukkan beberapa pemain baru ke lapangan.

Namun, hal itu tidak lagi menghasilkan aksi seru. Pharell Nash dan Don-Angelo Konadu gencar mengancam gawang tim Jerman tersebut, tetapi tidak mampu menentukan hasil pertandingan. Akibatnya, Ajax harus terus berjuang hingga menit terakhir demi meraih kemenangan, tetapi justru harus menelan kekecewaan pada menit ke-91. Peluang pertama Bochum di babak kedua berasal dari tendangan Samuel Bamba yang membentur tiang, namun bola tetap masuk ke gawang setelah memantul dari punggung Reverson: 1-1.

Bagi pelatih baru Míchel, ini berarti tidak ada kemenangan kedua dalam laga persahabatan bersama Ajax, setelah kemenangan 1-0 atas AEK Larnaca akhir pekan lalu dan kekalahan 3-1 dari Panathinaikos. Musim Ajax akan benar-benar dimulai Kamis depan, saat mereka memainkan pertandingan kualifikasi pertama untuk UEFA Conference League.

Susunan pemain babak pertama: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Henrique; Johnson, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Ouazane, Godts.

Susunan pemain babak kedua: Reverson; Gaaei, Bouwman, Muzungu, Wijndal; Johnson, Klaassen, Abdalla; Edvardsen, Konadu, Nash.