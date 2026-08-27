Ajax memastikan diri lolos ke fase utama Conference League pada Kamis malam. Tim Amsterdam itu menang 5-3 atas FC Sion di Johan Cruijff ArenA dan dengan demikian menuntaskan keunggulan 2-4 dari leg pertama dengan cukup meyakinkan, meski tim asuhan pelatih Míchel Sánchez sempat mengalami fase yang sangat sulit sebelum jeda dan Ajax bahkan sempat tertinggal.

Sánchez memberi Tolu Arokodare kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Ajax, setelah penyerang pinjaman dari Wolverhampton Wanderers itu sebelumnya hanya bermain sebagai pemain pengganti. Penyerang Nigeria itu membentuk lini depan bersama Abdellah Ouazane yang berusia 17 tahun dan Steven Berghuis, sementara Julian Brandt kembali memulai laga di lini tengah dan Oscar Gloukh duduk di bangku cadangan.

Ajax menjalani start impian dan sudah unggul setelah 33 detik. Brandt sudah nyaris mencetak gol setelah sepuluh detik, sebelum Youri Baas memanfaatkan bola rebound dari sepak pojok berikutnya untuk membuat skor menjadi 1-0. Dengan gol itu, sang bek menyamai gol Eropa tercepat Ajax pada abad ini, yang sejak 2003 tercatat atas nama Andy van der Meijde.

Tuan rumah awalnya tampak akan melaju dengan mudah, tetapi FC Sion secara mengejutkan menyamakan kedudukan pada menit ke-19 lewat Winsley Boteli. Sesaat sebelumnya, Marc-André ter Stegen masih melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan jarak dekat, sementara Youri Regeer beberapa menit setelah gol penyeimbang harus menepi karena cedera dan digantikan oleh Jorthy Mokio.

Ajax sempat merasa kembali unggul pada menit ke-29 lewat Ouazane, tetapi Berghuis lebih dulu berada dalam posisi offside dalam proses serangan. Tak lama kemudian, keadaan benar-benar berbalik buruk bagi tim Amsterdam: Ter Stegen dengan ceroboh melepaskan tangkapan atas sebuah umpan silang dan Boteli memanfaatkannya dengan mencetak gol keduanya. Sion pun berbalik unggul 1-2 dan selisih agregat dua pertandingan tiba-tiba terpangkas menjadi satu gol.

Namun, Ajax tidak perlu lama tertinggal. Davy Klaassen mencetak gol 2-2 tiga menit kemudian dan itu menjadi gol Eropa ke-20-nya untuk Ajax, yang membuatnya menjadi pemain Ajax ketiga setelah Johan Cruyff dan Jari Litmanen yang mencapai angka tersebut. Pada masa injury time babak pertama, Tolu akhirnya membawa Ajax kembali unggul setelah melepaskan tembakan keras yang berbuah gol dari sudut sulit usai kontrol tak sengaja yang sempat menyulitkan.

Setelah jeda, Ajax jelas menaikkan tempo. Tolu sempat lebih dulu membentur tiang atau mistar, tetapi pada menit ke-51 ia tetap mencetak gol keduanya malam itu setelah kombinasi apik antara Ouazane dan Brandt. Empat menit kemudian, tuan rumah makin menjauh ketika pemain pengganti Oliver Edvardsen, yang masuk saat turun minum menggantikan Steven Berghuis yang tampil mengecewakan, menyarangkan gol 5-2 setelah sebuah serangan melalui sisi kiri.

Tolu mendapat aplaus saat ditarik keluar setelah satu jam pertandingan dan digantikan oleh Marcos Leonardo, sementara Klaassen dan Brandt juga ditarik ke luar lapangan. Edvardsen setelah itu sempat mengira dirinya mencetak gol untuk menjadikan skor 6-2, tetapi gol keduanya dianulir karena offside.

Pada menit ke-90, Sion sempat memperkecil ketertinggalan setelah Caio Henrique dengan ceroboh kehilangan bola dan memulai sebuah serangan balik: Boteli dengan mudah melewati Dies Janse dan menuntaskan hat-trick-nya untuk membuat skor menjadi 5-3. Gol itu tidak lagi memengaruhi kelolosan Ajax, yang memastikan partisipasi di fase utama Conference League dengan agregat 9-5.