Transfer Youri Regeer ke Werder Bremen telah rampung. Gelandang berusia 23 tahun itu akan dipinjamkan ke Werder Bremen hingga sisa musim ini, yang juga memiliki opsi pembelian. Hal itu dilaporkan Ajax melalui kanal resmi mereka.

Sebelumnya pada Senin, Johan Inan dari Algemeen Dagblad sudah melaporkan nilai biaya pinjaman yang dibayarkan Werder Bremen kepada Ajax. Menurut jurnalis tersebut, nilainya mencapai 200.000 euro.

Pada Minggu, sudah diketahui bahwa Ajax dan Werder Bremen telah mencapai kesepakatan final mengenai kepindahan sementara Regeer. Klub Jerman itu juga menanggung penuh gaji sang gelandang selama masa peminjaman, seperti yang sebelumnya dilaporkan De Telegraaf.

Werder Bremen juga mendapatkan opsi pembelian senilai lima juta euro. Jika klub Bundesliga itu memutuskan untuk mengaktifkan opsi tersebut, Regeer pada akhirnya masih bisa menghasilkan pemasukan yang cukup besar bagi Ajax.

Ajax memulangkan Regeer dari FC Twente pada Januari 2025 dengan biaya 4,5 juta euro. Tak lama setelah kembali, produk akademi Amsterdam itu mengalami cedera, sehingga periode keduanya di Johan Cruijff ArenA tak pernah benar-benar berjalan.

Di Ajax, Regeer kerap dimainkan sebagai gelandang bertahan dan mendapatkan banyak waktu bermain di bawah Fred Grim dan Oscar Garcia. Ia juga awalnya bermain di posisi tersebut di bawah Míchel Sánchez, tetapi tidak mampu memberikan keyakinan yang cukup.

Kedatangan Sofyan Amrabat semakin mengurangi prospek Regeer. Menurut De Telegraaf, Jordi Cruijff sebenarnya lebih menginginkan penjualan permanen, tetapi peminjaman dengan opsi pembelian pada akhirnya menjadi solusi maksimal yang bisa dicapai.

Regeer masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029 dan sejauh ini telah mencatatkan 57 pertandingan resmi untuk tim utama, dengan torehan dua gol dan lima assist.