Menno Geelen tidak sependapat dengan anggapan bahwa Jordi Cruijff sebagai direktur teknik Ajax terutama berjalan dengan haluannya sendiri. Direktur umum itu dengan tegas membantah gambaran tersebut dalam sebuah wawancara dengan De Telegraaf dan justru menyebut Cruijff sebagai sosok yang mengutamakan kerja sama tim.

Dengan demikian, Geelen secara tidak langsung menanggapi artikel pedas yang diterbitkan Het Parool pada awal Juli tentang cara kerja Cruijff. Dalam artikel itu, direktur teknik tersebut digambarkan sebagai sosok individualis yang sebagian besar menutup diri dari organisasi yang sudah ada dan terutama bekerja dengan orang-orang kepercayaannya sendiri. Sepuluh (mantan) karyawan klub mengeluhkan di surat kabar itu bahwa mereka disingkirkan.

Menurut Geelen, itu tidak sesuai dengan apa yang ia lihat sendiri setiap hari. "Saya tidak sependapat dengan gambaran itu," katanya. "Jordi justru sosok yang mengutamakan kerja sama tim. Dalam beberapa bulan terakhir saya sendiri hampir setiap hari berbicara dengannya, mengenai berbagai hal."

Geelen menegaskan bahwa Cruijff bekerja sama secara intensif dengan berbagai orang di dalam Ajax. "Jordi juga banyak berdiskusi dengan direktur keuangan kami, Shashi Baboeram Panday. Dan dia juga melibatkan Daniel de Ridder dan Siem de Jong yang sedang berkembang sebagai manajer teknik."

Cruijff juga disebut kerap berhubungan dengan staf teknik dan dewan komisaris. "Jordi juga banyak bertukar pikiran dengan pelatih, orang-orang lain dari staf, dan dengan komisaris sepak bola," ujar Geelen, yang dengan itu mengambil jarak dari anggapan bahwa Cruijff terutama bekerja secara mandiri.

Banyaknya pemain baru pada musim panas ini juga memunculkan perbandingan dengan Sven Mislintat, yang pada 2023 sebagai direktur teknik mendatangkan dua belas pemain ke Amsterdam yang nyaris semuanya gagal. Geelen menilai perbandingan itu tidak tepat. "Periode Mislintat telah dievaluasi secara menyeluruh, juga secara eksternal. Dari situ antara lain muncul bahwa poros sepak bola dalam organisasi tidak tertata dengan baik. Itu sudah ditangani."

Menurut Geelen, proses transfer juga telah berubah sejak saat itu. "Seluruh proses transfer juga telah ditinjau ulang dan diperbaiki. Mungkin pada periode Mislintat saya memiliki tanggung jawab yang berbeda sebagai direktur komersial, tetapi saya tetap merasa bertanggung jawab."