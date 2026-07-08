Ajax mengizinkan pemain yang telah tampil dalam 246 pertandingan untuk ikut berlatih

Joël Veltman ikut berlatih bersama Ajax, demikian dilaporkan antara lain oleh Voetbal International. Bek berusia 34 tahun yang telah tampil dalam 246 pertandingan untuk Ajax ini menjaga kebugarannya di Amsterdam setelah baru-baru ini hengkang dari Brighton & Hove Albion tanpa biaya transfer.

Veltman bergabung dengan akademi muda Ajax pada tahun 2001 dan menjadi bagian dari tim utama selama total delapan musim. Pada tahun 2020, ia pindah ke Brighton dengan nilai transfer satu juta euro. Selama enam musim, Veltman tampil dalam 191 pertandingan untuk klub Inggris tersebut.

“Enam tahun di Premier League adalah mimpi. Saya merasa dihargai, tetapi saya ingin memulai petualangan baru yang menarik. Menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi semangat saya masih sangat membara,” kata Veltman saat meninggalkan klub Premier League tersebut.

Dengan status bebas transfer, Veltman sedang mencari klub baru, sementara itu ia tetap menjaga kebugarannya bersama Jong Ajax. Telah ada tawaran dari Jerman dan Spanyol, dan kembalinya ke Belanda juga menjadi opsi yang serius.

Pemain berpengalaman ini baru-baru ini membantah habis-habisan rumor tentang kembalinya ia ke Ajax. Istrinya, Naomi, konon tidak setuju dengan kepulangan ke Amsterdam, tetapi menurut mantan pemain Ajax itu, hal itu sama sekali tidak benar.

“Tentang saya, kalian bisa menulis apa saja yang kalian mau, menyebut saya orang yang tidak berguna. Itu semua tidak masalah bagi saya. Ada banyak hal yang tidak pernah saya tanggapi. Tapi jika kalian mulai menulis tentang istri atau anak-anak saya,” kata Veltman dengan nada marah dalam wawancara dengan SEG Stories.

Pada pertengahan Juni, Veltman menanggapi dengan sinis melalui media sosial terkait rumor yang terus beredar bahwa istrinya tidak setuju dengan kepulangannya ke Ajax. “Hahahahahaha, dan aku adalah Sinterklaas. Berita palsu.”