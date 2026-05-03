Sydney Jordan

'Ajax mengincar pemain sayap Betis yang memiliki klausul pelepasan sebesar 30 juta euro'

Menurut Diario de Sevilla, Ajax berencana untuk memperkuat skuadnya dengan merekrut Pablo García. Dengan demikian, klub asal Amsterdam tersebut menjadi salah satu klub yang tertarik pada pemain Spanyol berusia 19 tahun itu. 

García telah tampil dalam 15 pertandingan LaLiga musim ini bersama tim utama Real Betis. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia hanya bermain selama 378 menit. Pemain sayap muda ini kini telah dipindahkan ke tim cadangan klub asal Andalusia tersebut. 

Di Primera Federación, ia telah menemukan performa terbaiknya, dengan mencetak lima gol dalam enam pertandingan. Juan José Ponce melaporkan bahwa ada lebih banyak klub yang mengantre untuk García. VfB Stuttgart dikabarkan menunjukkan minat.  

Menurut jurnalis asal Sevilla tersebut, Ajax siap mengajukan tawaran menarik yang menguntungkan baik bagi Real Betis maupun sang pemain. García memiliki kontrak hingga pertengahan 2029, dengan klausul pelepasan sekitar tiga puluh juta euro. 

Nilai pasar sang penyerang adalah delapan juta euro. Media Spanyol tersebut memperkirakan bahwa harga sebenarnya pada akhirnya akan lebih tinggi. Selain itu, Betis akan mencoba menegosiasikan persentase penjualan kembali.

Belum ada tawaran konkret yang diajukan oleh Ajax dan Stuttgart, demikian dilaporkan Diario de Sevilla. Jika García pindah ke Ajax, menurut surat kabar tersebut, ia akan bergabung dengan Jong Ajax pada awalnya. 

