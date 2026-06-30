Ajax bukanlah satu-satunya klub Eredivisie yang tertarik pada Julian Brandt. Menurut Eindhovens Dagblad, kini PSV juga telah menunjukkan ketertarikan pada pemain asal Jerman berusia 30 tahun tersebut, yang dapat didatangkan secara gratis setelah hengkang dari Borussia Dortmund.

Minggu lalu beredar kabar bahwa Ajax telah menjalin kontak dengan Brandt. Westdeutsche Allgemeine Zeitung juga menulis bahwa gaji gelandang serang tersebut bisa menjadi kendala. Brandt mendapat gaji delapan juta euro per musim saat masih di Dortmund.

Selain Ajax, klub-klub dari Spanyol dan Italia juga memburu jasa Brandt, namun PSV pun ingin mencoba peruntungannya. Dalam analisis mengenai prospek masa depan Isaac Babadi, pengamat klub Rik Elfrink menyinggung kepergian Ismael Saibari, dan menulis bahwa Brandt adalah ‘salah satu opsi’ bagi PSV.

"Seperti yang telah disebutkan, Babadi tidak memiliki peran dalam rencana Bosz saat ini di PSV. Sementara itu, klub harus mencari pengganti Ismael Saibari dan salah satu opsinya mungkin adalah pemain Jerman berpengalaman, Julian Brandt."

"Secara konkret, menurut sumber resmi, saat ini belum ada apa-apa, tetapi orang dalam berbisik bahwa PSV mungkin tetap bisa mendekati pemain Jerman tersebut. Dia bebas transfer, dan hal itu tidak lantas membuat urusan ini menjadi mudah: Brandt telah mengantongi gaji yang sangat besar di Dortmund dalam beberapa tahun terakhir menurut standar PSV. Selain itu, ada banyak klub yang menanyakan kabar tentangnya," kata Elfrink.

Mungkin Mario Götze bisa memberikan rekomendasi positif untuk PSV. Klub asal Eindhoven itu berhasil melakukan langkah mengejutkan pada musim panas 2020 dengan kedatangan Götze yang bebas transfer. Ikon Dortmund dan pencetak gol penentu kemenangan di final Piala Dunia 2014 antara Jerman dan Argentina (1-0) itu telah tampil dalam 77 pertandingan untuk PSV, di mana ia berhasil merebut Piala KNVB dengan mengalahkan Ajax.

Selain Saibari, semua tanda menunjukkan bahwa Babadi juga akan hengkang. “Pemain berbakat ini ingin mengubah arah kariernya setelah masa peminjaman yang kurang memuaskan di Antwerp FC dan lebih memilih segera bergabung dengan klub lain, yaitu klub yang bermain di level tertinggi dan percaya pada kemampuannya,” kata Elfrink.