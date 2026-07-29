Ajax menggelar pembicaraan dengan Bart van Rooij, tetapi menilai harga yang diminta Twente masih terlalu tinggi

Ajax membidik Bart van Rooij. Bek kanan FC Twente itu harus menjadi bek kanan baru di Amsterdam, demikian dilaporkan ESPN.

Menurut ESPN, Ajax sudah lebih lama memantau bek berusia 25 tahun asal Noord-Brabant tersebut. Pembicaraan pertama antara Jordi Cruijff dan Van Rooij pun sudah dilakukan.

Ajax melihat Van Rooij sebagai pengganti ideal untuk Anton Gaaei. ESPN memperkirakan bek kanan asal Denmark itu, yang baru-baru ini nyaris pindah ke Eintracht Frankfurt, akan hengkang.

“Di FC Twente, Van Rooij dalam membangun serangan juga selalu bergerak sejajar dengan dua bek tengah dan menonjol lewat umpan-umpan terobosan lini dari belakang. Ini tepat seperti yang diinginkan Míchel dari bek kanannya,” tulis stasiun olahraga itu.

Gaya bermain Van Rooij benar-benar berbeda dari Joël Veltman. Karena itu, bek yang berstatus bebas transfer tersebut, yang saat ini menjaga kondisi fisiknya bersama Jong Ajax, tidak masuk dalam radar.

Pada musim dingin, Twente masih menolak tawaran sepuluh juta euro untuk Van Rooij. Tawaran itu datang dari Wolverhampton Wanderers. Kini, De Tukkers kembali membidik angka sekitar sepuluh juta euro. Ajax menilai nominal itu terlalu tinggi, tetapi tetap berharap bisa menuntaskan kesepakatan.