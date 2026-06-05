'Ajax menggelar pembicaraan awal dengan penyerang yang diperkirakan berharga 10 juta euro'

Ajax telah melakukan pembicaraan dengan penyerang Girona, Viktor Tsygankov, pada hari Kamis, demikian dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol Diario AS. Pelatih baru Míchel harus segera memainkan peran penting.

Tsygankov yang berusia 28 tahun masih terikat kontrak dengan Girona hingga pertengahan 2027, namun ia tidak tertarik untuk bermain di LaLiga2 pada fase kariernya saat ini.

Pihak manajemen Girona memahami hal itu dan bersedia mendukung kepergian Tsygankov, asalkan ada tawaran sebesar 10 juta euro.

Míchel, yang diperkenalkan sebagai pelatih Ajax pekan ini, telah meminta mantan anak asuhnya itu untuk bergabung ke Amsterdam. Namun, Tsygankov juga telah berbicara dengan Espanyol dan karenanya dapat tetap bermain di level tertinggi Spanyol.

Pilihan utama Tsygankov adalah LaLiga, tetapi Ajax dan Trabzonspor juga memiliki peluang untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub-klub ini mungkin juga memiliki dana yang lebih besar daripada Espanyol.

Pada musim panas 2023, PSV tertarik pada Tsygankov, tetapi pada akhirnya ia pindah ke Girona dengan biaya hanya 5 juta euro.

Di sana, catatannya tampaknya berakhir pada 119 pertandingan resmi, 20 gol, dan 23 assist. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Tsygankov saat ini mencapai 15 juta euro.