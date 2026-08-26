Ajax tertarik kepada Yves Bissouma. Hal itu ditulis jurnalis Lassana Camara di X. Michaël N'Cho, agen Bissouma, kini telah membagikan ulang cuitan tersebut dan tampaknya mengonfirmasinya.

Camara menulis bahwa Ajax telah ikut dalam persaingan untuk mendapatkan Bissouma. Gelandang bertahan berusia 29 tahun itu berstatus bebas transfer sejak musim panas ini, setelah kontraknya di Tottenham Hotspur berakhir.

Namun, Ajax bukan satu-satunya klub yang menurut jurnalis tersebut menaruh minat kepada Bissouma. Istanbul Basaksehir dan Celtic juga dikabarkan tertarik kepadanya.

Bissouma diboyong Lille OSC dari Mali ke Eropa pada 2016. Untuk klub Prancis itu, ia pada akhirnya mencatatkan 55 pertandingan resmi.

Pada 2018, Brighton & Hove Albion merekrutnya dengan nilai hampir 17 juta euro. Di sana, pemain asal Mali itu pada akhirnya mencatatkan 124 pertandingan dalam kurun empat tahun.

Pada 2022, ia pindah ke Spurs dengan biaya transfer lebih dari 29 juta euro. Untuk klub London itu, pemain berkaki kanan tersebut memainkan 111 pertandingan. Musim lalu, ia lama menepi karena cedera lutut.

Bissouma yang memiliki tinggi 1,82 meter itu juga sudah mencatatkan 46 penampilan bersama tim nasional Mali. Sejak 2024, ia mengenakan ban kapten.