Ajax dalam pencarian gelandang bertahan baru kini mengarah ke LaLiga. Pakar bursa transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa klub Amsterdam itu membidik Ilaix Moriba dari Celta Vigo.

Moriba adalah pemain berkaki kanan berusia 23 tahun, yang selain diminati Ajax juga masuk radar klub-klub Turki dan VfB Stuttgart. "Ajax dalam beberapa jam terakhir menanyakan soal dirinya," ujar Moretto dalam pembaruan video di DAZN. "Mereka menanyakan kemungkinan kesepakatan peminjaman."

Moriba menempuh pendidikan sepak bola di akademi Espanyol dan Barcelona. Untuk klub yang disebut terakhir, ia memainkan delapan belas pertandingan resmi, sebelum kemudian pada 2021 dijual ke RB Leipzig dengan nilai lebih dari 16 juta euro.

Klub Jerman itu kemudian meminjamkannya secara beruntun ke Valencia, Getafe, dan Celta, sebelum klub yang disebut terakhir merekrutnya secara permanen pada pertengahan 2025 dengan nilai enam juta euro. Pemain timnas Guinea dengan 25 caps itu terikat kontrak dengan Celta hingga pertengahan 2029, klub yang telah dibelanya dalam 85 pertandingan (3 gol, 6 assist).

Moretto mengetahui bahwa Ajax juga sedang mengupayakan Azzeddine Ounahi. Klubnya, Girona, sudah memberikan izin kepada pemain Maroko itu untuk terbang ke Amsterdam guna menjalani negosiasi.

"Saya rasa penutupan bursa transfer akan berlangsung sibuk bagi Ajax," kata Moretto. "Tim besutan (direktur teknik, red.) Jordi Cruijff dan pelatih Míchel sedang mencari profil yang cocok untuk sepak bola Míchel."

"Ada dua nama yang sangat disukai Ajax," ujarnya, yang selain Moriba berarti juga Ounahi. "Ajax sudah bernegosiasi selama berbulan-bulan untuk menuntaskan perekrutan ini."

"Ajax ingin menutup kesepakatan ini dan merampungkan detail terakhir. Ounahi juga punya klub-klub lain yang bisa ia pilih," kata Moretto, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah klub-klub luar negeri.