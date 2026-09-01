Thilo Kehrer akan menghabiskan musim ini di Ajax. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan pada Selasa di X melalui ungkapan terkenalnya 'here we go' bahwa klub Amsterdam itu telah mencapai kesepakatan verbal dengan bek AS Monaco tersebut.

Kehrer bergabung dari Monaco dengan status pinjaman dan menurut Romano sudah menandatangani kesepakatan peminjaman itu. Dalam tes medis terhadap pemain yang sudah 28 kali membela tim nasional Jerman tersebut, tidak ditemukan masalah.

Algemeen Dagblad sebelumnya pada Selasa juga melaporkan bahwa Kehrer adalah kandidat penting untuk memperkuat lini pertahanan. Kabarnya, biaya pinjaman yang harus dibayar Ajax mencapai dua juta euro dan tidak ada opsi pembelian yang disepakati.

Kehrer yang berusia 29 tahun masih terikat kontrak dengan AS Monaco hingga pertengahan 2028, di mana pada pertandingan-pertandingan liga pertama ia harus puas berada di bangku cadangan.

Ajax dan Monaco masih harus mengonfirmasi kesepakatan peminjaman ini secara resmi. Diperkirakan, kabar resmi dari Amsterdam akan segera menyusul.

Kehrer bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun di posisi bek kanan dan juga membawa pengalaman yang dibutuhkan. Pemain Jerman itu menimba ilmu di akademi muda VfB Stuttgart dan Schalke 04, lalu mendapatkan transfer ke Paris Saint-Germain.

Pada 2022, Kehrer pindah ke West Ham United, lalu dua tahun kemudian lebih dulu bergabung dengan Monaco dengan status pinjaman. Klub Prancis itu kemudian merekrutnya secara permanen. Sepanjang kariernya, Kehrer juga sudah 28 kali tampil untuk tim nasional Jerman.