Ajax telah menargetkan Míchel Sánchez sebagai pelatih kepala baru, namun langkah konkret yang akan diambil oleh direktur teknis Jordi Cruijff masih belum terlihat, demikian dilaporkan Mike Verweij dari De Telegraaf. Klub asal Amsterdam ini baru akan benar-benar bergerak setelah Girona dipastikan aman di La Liga. Dengan empat pertandingan tersisa dan berada di peringkat keenam belas, momen tersebut belum tiba untuk saat ini.

Tim asuhan Míchel saat ini berada empat poin di atas zona degradasi dan karenanya berada dalam posisi yang jauh dari nyaman. Pada putaran terakhir, Girona kembali menelan kekalahan dari pesaing langsungnya, Real Mallorca (0-1).

Menurut Verweij, Míchel masih menjadi kandidat utama di Amsterdam, seperti yang sebelumnya juga dilaporkan oleh pakar transfer Matteo Moretto di RadioMarca. “Faktanya, Míchel dari Girona masih menjadi calon pengganti yang diincar,” kata pengamat Ajax tersebut dalam podcast Kick-off. “Hanya saja, pihak Ajax merasa mereka harus menunggu hingga klub tersebut aman untuk benar-benar dapat melakukan pembicaraan serius dengannya.”

“Dia saat ini berada di posisi terdepan. Itu bukan jaminan bahwa dia benar-benar akan terpilih, tapi saya pikir mereka memang mengandalkan dia sebagai pilihan utama,” kata Verweij.

Menurut Verweij, Ajax baru-baru ini kembali menanyakan kabar Arne Slot. “Namun Slot masih sangat kokoh di posisinya, dia akan terus melatih di Liverpool. Dan saya juga mengerti bahwa Arne Slot tidak terlalu antusias untuk pindah ke Ajax pada tahap kariernya saat ini.”

Sementara itu, kemungkinan kembalinya Daley Blind ke Ajax juga masih menggantung. Menurut Ronald de Boer, bek berpengalaman itu ‘sangat ingin ke Ajax’ dan sedang mempertimbangkan dengan serius untuk kembali ke klub masa mudanya.

Namun, tidak semua orang yakin dengan rencana tersebut. Valentijn Driessen mengungkapkan keraguan yang kuat terkait kemungkinan kembalinya Blind. “Dia juga sangat mengecewakan saya dalam pertandingan melawan Mallorca. Dia bukanlah pemain yang mampu memimpin rekan-rekannya di Ajax atau menginspirasi mereka untuk menjadi tim yang lebih baik. Dia lolos begitu saja dari situasi yang kontroversial; seharusnya ada penalti yang diberikan saat itu.”