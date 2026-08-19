Ajax menerima tiga juta euro dan untuk sementara melepas Josip Sutalo

Ajax selangkah lagi melepas Josip Sutalo. Menurut pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio, ia akan melanjutkan kariernya dengan status pinjaman di Lazio.

Di Marzio pada Selasa sudah melaporkan adanya minat dari Roma. Sejak saat itu, transfer tersebut berkembang pesat, karena kesepakatan sehari kemudian sudah kian dekat.

Ajax akan meminjamkan bek Kroasia itu dengan opsi pembelian. Opsi tersebut menurut Di Marzio menjadi wajib jika beberapa syarat terpenuhi.

Lazio juga akan membayar tiga juta euro kepada Ajax untuk bisa meminjamnya pada musim depan. Lewat transfer ini, direktur teknik Jordi Cruijff memberi ruang dalam struktur gaji.

Pada Selasa malam terungkap bahwa Ajax menjual Ko Itakura seharga 4,5 juta euro ke Borussia Mönchengladbach. Dengan demikian, Aaron Bouwman menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kanan yang tersisa.

Sutalo didatangkan ke Amsterdam pada musim panas 2023 dengan nilai 22 juta euro oleh direktur teknik saat itu Sven Mislintat. Bek tersebut menjalani awal yang sulit di Belanda, tetapi bangkit lagi di bawah Francesco Farioli.

Di Lazio, Sutalo akan bertemu mantan rekan setimnya Kenneth Taylor. Enam bulan lalu, Taylor pindah dengan nilai 20 juta euro.