Ajax menerima tawaran kedua dari Eintracht Frankfurt untuk Anton Gaaei: kedua klub sedang melakukan pembicaraan

Ajax dan Eintracht Frankfurt masih terus melakukan pembicaraan mengenai Anton Gaaei. Klub asal Jerman tersebut melihat tawaran pertamanya yang sedikit di atas 2 juta euro ditolak, dan menurut Voetbal International, mereka kini telah mengajukan tawaran kedua. Namun, Ajax juga tidak menyetujui tawaran tersebut.

Sebelumnya pada Senin malam, De Telegraaf telah melaporkan bahwa Ajax telah “menolak mentah-mentah” tawaran pertama untuk Gaaei, yang nilainya lebih dari 2 juta euro. Menurut VI, pihak Jerman kini telah mengajukan tawaran kedua, dengan nilai antara 4,5 dan 5 juta euro.

Tawaran tersebut pun masih dianggap terlalu rendah oleh direktur teknis Jordi Cruijff. Meskipun demikian, kedua klub tetap melanjutkan pembicaraan. Menurut majalah sepak bola tersebut, kedua belah pihak ‘secara hati-hati’ mulai mendekati kesepakatan.

Sementara itu, Florian Plettenberg dari Sky Deutschland menyebutkan tawaran sebesar 5 juta euro. Menurutnya, Ajax belum menanggapi tawaran tersebut.

ESPN sebelumnya melaporkan pada hari Senin bahwa Ajax meminta biaya transfer antara 7,5 hingga 8,5 juta euro. Gaaei sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Frankfurt mengenai kontrak hingga pertengahan 2031.

Bagi Ajax dan pelatih Míchel, bek kanan berusia 23 tahun ini tidak harus hengkang pada musim panas ini. Klub dan pelatih yakin bahwa ia dapat memberikan kontribusi berharga bagi tim pada musim depan.

Ajax mendatangkan pemain asal Denmark ini tiga tahun lalu dari Viborg FF, yang memperoleh 4,5 juta euro dari penjualan sang bek. Sejauh ini, Gaaei telah tampil 111 kali membela Ajax serta mencetak tujuh gol dan memberikan 13 assist.

Gaaei memiliki kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilai pasarnya saat ini mencapai lima juta euro.