Ajax menerima jumlah yang lebih besar daripada yang pertama kali dilaporkan untuk Itakura yang tak lagi dibutuhkan

Ko Itakura meninggalkan Ajax demi kembali ke klub lamanya, Borussia Mönchengladbach. Nilai transfernya tampaknya lebih tinggi daripada yang semula dilaporkan, demikian dipastikan De Telegraaf dan Voetbal International pada Selasa.

Florian Plettenberg, jurnalis dari cabang Jerman Sky Sport, melaporkan melalui X bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan soal biaya transfer sebesar 3,5 juta euro. Jumlah itu bisa naik menjadi empat juta euro lewat bonus. Ajax juga menyertakan persentase penjualan kembali.

375 hari sebelumnya, Itakura justru menempuh jalan sebaliknya. Saat itu ia meninggalkan Mönchengladbach untuk menuju Amsterdam. Ajax membayar tak kurang dari 10,5 juta euro setahun sebelumnya - berarti sekitar 7 juta euro lebih mahal - untuk bek tersebut.

De Telegraaf melaporkan pada Selasa bahwa Ajax menerima dana sebesar lima juta euro untuk Itakura, termasuk bonus. Bek Jepang itu akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Jerman setelah menjalani tes medis.

Menurut Plettenberg, pemeriksaan medis Itakura akan berlangsung pada Rabu. Jika tidak ada masalah, presentasi pemain yang datang dari Ajax itu akan menyusul tak lama kemudian.

Itakura masih terikat kontrak di Ajax hingga pertengahan 2029, dengan opsi klub untuk tambahan satu tahun. Ia total tampil dalam 26 pertandingan untuk klub Amsterdam tersebut.