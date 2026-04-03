Ajax mendatangkan putra pemain terkenal dunia ke Belanda untuk turnamen Future Cup

Enzo Cazorla, putra berusia enam belas tahun dari pemain timnas Spanyol Santi Cazorla, telah diundang oleh Ajax untuk mengikuti Olympia Future Cup. Bersama ‘Future United’, ia akan bertanding melawan tim U-17 Ajax.

Future United adalah tim gabungan yang terdiri dari pemain-pemain dari FC Volendam, Como 1907, Club León, Barranquilla, CF Pachuca, Gamba Osaka, dan Real Oviedo. Klub-klub ini merupakan mitra kerja sama erat Ajax.

Sehubungan dengan situasi terkini di Timur Tengah, dua pemain dari Sharjah FC yang diundang tidak dapat hadir di Future Cup.

Di masa lalu, Ajax sering memilih untuk mengundang satu klub mitra tertentu. Klub asal Amsterdam ini penasaran bagaimana konsep baru ini akan berjalan.

Para talenta yang diundang akan mendapat kesempatan untuk unjuk gigi melawan lawan-lawan tangguh seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, atau Bayer 04 Leverkusen.

Di antaranya, Cazorla junior (Real Oviedo) dapat disaksikan di Kompleks Olahraga De Toekomst selama akhir pekan Paskah. Ia sangat menantikannya. “Saya berada di sini bukan karena ayah saya, tetapi karena saya telah bekerja keras dalam beberapa tahun terakhir. Akan sangat menyenangkan jika bisa mencetak gol atau memberikan beberapa assist.”

Cazorla yang masih sangat muda ini bermain di klub yang sama dengan ayahnya, yang pada usia 41 tahun masih aktif di LaLiga. Pemain yang telah 81 kali membela tim nasional ini pernah bermain untuk Arsenal dan Villarreal di masa lalu.