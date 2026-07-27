Ajax mendapatkan hasil secara tak terduga dan mencapai kesepakatan soal biaya transfer sebesar 20 juta

Ajax sangat dekat untuk mendatangkan Tolu Arokodare, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. MARCA pekan lalu sudah menulis bahwa Ajax memantau ketat penyerang Wolverhampton Wanderers itu, tetapi kini ia tampaknya benar-benar akan datang ke Amsterdam

Ajax telah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton mengenai kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian senilai 22 juta euro. Opsi pembelian itu bukan bersifat wajib.

Menurut Romano, Arokodare dianggap sebagai prioritas mutlak di dalam klub Amsterdam tersebut. Saat ini Ajax dan Wolverhampton sedang merampungkan detail terakhir dari kesepakatan itu. Menurut Ben Jacobs, Ajax juga membayar biaya peminjaman dan mengambil alih seluruh gajinya.

Senin pekan lalu, Arokodare masih menjadi bahan pembicaraan di Inggris. Situasinya benar-benar kacau saat latihan Wolverhampton. Keadaan memanas sedemikian rupa hingga sesi latihan harus dibatalkan, demikian dilaporkan surat kabar lokal Wolverhampton Express and Star.

Manajer baru Wolves baru-baru ini memberi tahu Arokodare bahwa ia tidak lagi diterima di tim utama. Kabar itu tidak diterima dengan baik oleh pemain Nigeria tersebut, yang tetap datang ke lapangan latihan di Compton Park.

Di sana kemudian terjadi konflik, setelah itu klub Championship tersebut memutuskan untuk membatalkan latihan. Sehari kemudian, petugas keamanan dikerahkan untuk mencegah Arokodare kembali datang ke kompleks itu tanpa diinginkan.

Musim lalu, Arokodare mendapat hukuman disipliner setelah terlibat perselisihan dengan rekan setimnya yang berusia delapan belas tahun, Mateus Mané. Insiden itu terjadi di ruang ganti setelah kekalahan 4-0 dari West Ham United. Menurut sumber-sumber tersebut, Arokodare adalah satu-satunya pihak yang agresif dalam insiden itu.

Penyerang berusia 25 tahun itu didatangkan musim panas lalu dari KRC Genk dengan nilai transfer 26 juta. Bersama Wolverhampton, ia tampil 36 kali musim lalu. Ia mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist.



