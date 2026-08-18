Leon Bailey ditawarkan kepada Ajax, demikian diyakini De Telegraaf pada Selasa malam. Direktur teknis Jordi Cruijff sedang mempertimbangkannya dan tetap membuka beberapa opsi untuk posisi sayap kiri. Pencarian itu dimulai setelah kepergian Mika Godts ke Paris Saint-Germain.

Bailey disebut terbuka untuk menjalani petualangan bersama Ajax. Penyerang asal Jamaika itu masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan Aston Villa, yang menurut sumber-sumber Inggris bersedia menerima biaya transfer sebesar sembilan atau sepuluh juta euro.

Ajax sempat secara konkret memburu Bailey yang kini berusia 29 tahun pada 2016. Namun, penyerang sayap cepat itu setahun kemudian pindah ke Bayer Leverkusen dengan nilai sekitar 17 juta euro.

Bailey pada 2021 pindah ke Aston Villa dengan nilai 32 juta euro. Penyerang yang dikaitkan dengan Ajax itu bermain selama beberapa bulan musim lalu dengan status pinjaman dalam seragam AS Roma.

Pemain berkaki kanan itu masih terikat kontrak satu tahun lagi di Birmingham, sehingga menjualnya sekarang menjadi opsi yang menarik bagi Aston Villa. Transfermarkt memperkirakan nilai Bailey saat ini berada di angka 14 juta euro.

Hull City kabarnya juga berminat kepada Bailey, yang tidak masuk dalam skuad Aston Villa saat menghadapi Paris Saint-Germain dalam duel Piala Super Eropa. Tampaknya Unai Emery tidak memiliki tempat untuknya pada musim depan.

Ajax sebelumnya mencoba membawa Noa Lang ke Belanda. Namun, tampaknya pemain internasional Belanda itu akan meninggalkan Napoli secara permanen untuk bergabung dengan Galatasaray.