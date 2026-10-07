Ajax mengumumkan pada Rabu malam bahwa Kasper Dolberg mengalami cedera ligamen krusiat. Akibatnya, besar kemungkinan ia tidak akan bermain lagi pada musim ini. Kabar baik di tengah situasi buruk bagi klub Amsterdam itu adalah striker 29 tahun tersebut mengalami cedera saat bersama tim nasional Denmark.

Hal itu berkaitan erat dengan FIFA Club Protection Programme. Program itu merupakan semacam polis asuransi yang sudah ada sejak 2012. Berkat program tersebut, sebagian gaji pemain yang cedera bisa ditanggung.

Sebuah klub hanya berhak atas skema itu jika terjadi ‘ketidakmampuan bekerja penuh sementara’ akibat cedera yang dialami saat pertandingan, latihan, perjalanan, atau momen lain bersama tim nasional.

Dalam kasus tersebut, gaji akan ditanggung berkat FIFA Club Protection Programme mulai 28 hari setelah cedera terjadi, sampai sang pemain kembali sepenuhnya mengikuti latihan tim atau telah memainkan pertandingan.

Namun, yang ditanggung hanya gaji pokok pemain yang cedera. Artinya, misalnya bonus tidak termasuk, begitu juga hak citra atau biaya medis untuk rehabilitasi.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Selain itu, skema tersebut juga tidak tanpa batas. Dari gaji pokok pemain yang cedera, maksimal 20.548 euro per hari yang ditanggung, yang setara dengan 7,5 juta euro per tahun. Dolberg kemungkinan besar berada di bawah angka itu, yang menguntungkan bagi Ajax. Penyerang Denmark itu diduga menerima gaji tiga sampai empat juta euro per tahun.

Dolberg mengalami cederanya pada akhir September saat berlatih bersama Denmark. Pada Selasa ia menjalani operasi di Kopenhagen, demikian diumumkan Ajax sehari kemudian.