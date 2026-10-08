Ajax mendapat durian runtuh jutaan euro: klub tak lagi harus membayar sebagian besar gaji Kasper Dolberg

Ajax mengumumkan pada Rabu malam bahwa Kasper Dolberg mengalami cedera ligamen lutut. Akibatnya, besar kemungkinan ia tidak akan bermain lagi pada musim ini. Kabar baik di tengah kemalangan bagi klub Amsterdam itu adalah penyerang berusia 29 tahun tersebut mengalami cedera itu saat bersama tim nasional Denmark.

Hal itu berkaitan dengan FIFA Club Protection Programme. Itu adalah semacam polis asuransi yang sudah ada sejak 2012. Berkat program tersebut, sebagian gaji pemain yang cedera bisa ditanggung.

Sebuah klub hanya berhak atas itu jika terdapat ‘ketidakmampuan bekerja penuh sementara’ sebagai akibat dari cedera yang dialami saat pertandingan, latihan, perjalanan, atau momen lain bersama tim nasional.

Dalam kasus seperti itu, gaji ditanggung berkat FIFA Club Protection Programme mulai 28 hari setelah cedera dialami, sampai pemain kembali sepenuhnya menjalani latihan tim atau telah memainkan sebuah pertandingan.

Namun, yang ditanggung hanya gaji pokok pemain yang cedera. Itu berarti, misalnya, bonus tidak termasuk, begitu pula hak citra atau biaya medis untuk rehabilitasi.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Selain itu, skema tersebut juga tidak tanpa batas. Dari gaji pokok pemain yang cedera, maksimal 20.548 euro per hari ditanggung, yang setara dengan 7,5 juta euro per tahun. Dolberg sangat mungkin masih berada di bawah angka itu, yang menguntungkan bagi Ajax. Penyerang Denmark itu diduga menerima gaji tiga hingga empat juta euro per tahun.

Dolberg mengalami cederanya pada akhir September saat berlatih bersama Denmark. Pada Selasa, ia menjalani operasi di Kopenhagen, demikian diumumkan Ajax sehari kemudian.