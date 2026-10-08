Ajax mengumumkan pada Rabu malam bahwa Kasper Dolberg mengalami cedera ligamen kruis. Akibatnya, besar kemungkinan ia tidak akan bermain lagi pada musim ini. Kabar baik di balik musibah bagi klub Amsterdam itu adalah penyerang berusia 29 tahun tersebut mengalami cedera saat bersama tim nasional Denmark.

Hal itu berkaitan dengan FIFA Club Protection Programme. Ini adalah semacam polis asuransi yang sudah ada sejak 2012. Berkat program tersebut, sebagian gaji pemain yang cedera bisa ditanggung.

Sebuah klub hanya berhak mendapatkannya jika terjadi ‘ketidakmampuan bekerja total sementara’ akibat cedera yang dialami saat pertandingan, latihan, perjalanan, atau momen lain bersama tim nasional.

Dalam kasus seperti itu, gaji ditanggung berkat FIFA Club Protection Programme mulai 28 hari setelah cedera terjadi, hingga pemain kembali sepenuhnya mengikuti latihan tim atau telah memainkan pertandingan.

Namun, yang ditanggung hanya gaji pokok pemain yang cedera. Artinya, misalnya bonus tidak termasuk, begitu pula hak potret atau biaya medis untuk rehabilitasi.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Selain itu, skema tersebut juga tidak berlaku tanpa batas. Dari gaji pokok pemain yang cedera, maksimal 20.548 euro per hari yang ditanggung, yang setara dengan 7,5 juta euro per tahun. Dolberg kemungkinan besar masih berada di bawah angka itu, yang menguntungkan bagi Ajax. Penyerang Denmark itu diperkirakan menerima gaji tiga hingga empat juta euro per tahun.

Dolberg mengalami cederanya pada akhir September saat menjalani latihan bersama Denmark. Pada Selasa, ia menjalani operasi di Kopenhagen, demikian diumumkan Ajax sehari kemudian.